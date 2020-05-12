Народная артистка Наиба Аллахвердиева показала пример поведения во время пандемии коронавируса

БАКУ/Trend Life/ - Наше государство всегда уделяет пристальное внимание и проявляет заботу о деятелях культуры и искусства - это было актуальным еще во времена правления общенационального лидера Гейдара Алиева. Сегодня это продолжает делать Президент Ильхам Алиев, сказала Trend Life актриса кино и Государственного театра юного зрителя, народная артистка Наиба Аллахвердиева, удостоенная премии Президента Азербайджана за заслуги в сценической деятельности.

"Великий лидер Гейдар Алиев очень любил театр, часто приходил на премьеры и спектакли, всегда оказывал особое внимание творческим людям. Творческая среда всегда была движущей силой общества, вела к просвещению и интеллектуальному развитию. Внимание государства и народа к нашей сфере всегда окрыляет, вдохновляет на очередные творческие свершения. Поэтому выражаю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву не только нашу, творческих людей, но и от имени всех граждан страны. И последние мероприятия, предпринятые в связи с пандемией коронавируса, являются очередным свидетельством заботы руководства страны о здоровье населения. В максимально короткие сроки возводятся медицинские центры, которые обеспечиваются всем необходимым, принимаются эффективные меры по предотвращению распространения болезни. По словам главы государства, главная цель – это выйти из создавшегося тяжелого положения с минимальными потерями, что поэтапно достигается. Но, к сожалению, несоблюдение некоторыми людьми правил особого карантинного режима и неправильное восприятие смягчения ряда ограничений за последние дни привело к увеличению количества зараженных", - сказала Наиба Аллахвердиева.

По словам актрисы, с первых дней объявления режима карантина она строго соблюдает социальную самоизоляцию, стараясь своими действиями, как творческий человек, подавать пример другим гражданам. Актриса в социальных сетях активно борется с негативным настроем людей во время пандемии, высказывая свои мысли в статусах.

"К сожалению, находятся те, кто, несмотря на тысячи жертв этой болезни во всем мире, все еще не верят в происходящее. А некоторые утверждают, что с ними ничего не случится. Неужели так трудно понять, что если даже сам не заболеешь, то можешь стать источником заражения и принести беду в семью? Государства и люди во всех странах в тяжелом положении, экономика рушится, растет безработица, не могут найти вакцину, болезнь не остановить – миллионы зараженных и тысячи жертв ежедневно, а они еще не верят?! Только благодаря правильной политике нашего государства удалось избежать большой трагедии. С первых дней карантина я стала носить маску и перчатки, использую дезинфицирующие средства, выхожу из дома только в случае крайне необходимости, причем обязательно отправляю СМС для получения разрешения. Даже когда под маской меня узнают на улице полицейские и в знак уважения говорят - проходите, я все равно показываю разрешение. Перед законом все равны! Соблюдение законов показывает культуру каждого человека, его социальную ответственность. Когда я стою в очереди на кассе в магазине, обязательно держу дистанцию и требую этого от других, причем некоторым это почему-то кажется странным. Обязательно надо заболеть или заразить других, чтобы потом соблюдать предписания?! Скажу больше, близкая мне семья заразилась коронавирусом и сейчас все проходят лечение. И таких фактов не мало, но чтобы свести их число к нулю надо быть дисциплинированными. Я понимаю, что очень тяжело все время сидеть дома, в частности, мне по состоянию здоровья необходимо в день по 3-4 часа находиться на свежем воздухе. Но надо вытерпеть! Государство думает о нас, а мы должны думать о своем здоровье и будущем страны!", - отметила Наиба Аллахвердиева, призвав граждан соблюдать предписания правительства и ВОЗ, чтобы вновь не были ужесточены условия карантина.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)