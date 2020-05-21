Очень трогательный видеоролик детей о Баку. Сюрприз для Гюнель Анаргызы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Маленький рассказ "Мой город" директора Бакинского книжного центра, писателя и публициста Гюнель Анаргызы, написанный 5 апреля – в первый день ужесточения условий карантинного режима и социальной самоизоляции населения в связи с коронавирусом, и на который был снят клип, вдохновил бакинских детей на создание нового видеоролика. "Мой город" ранее был представлен на азербайджанском и русском языках, сообщает Trend Life.

"Совершенно незнакомые детки, трое учеников 5-го класса Европейского лицея Ибрагимли Сельджан, Мансуроглу Ягмур и Джавадов Имран сделали мне такой вот сюрприз. Сами (наверное, не без помощи взрослых) нашли текст рассказа "Мой город", прочли и сняли такое вот трогательное видео. Огромное спасибо им и всем, кто имеет отношение к этой инициативе за теплоту, душевность и любовь, с которыми они все это воплотили в жизнь!" - отметила Гюнель Анаргызы.

Напомним, что с 18 мая в Азербайджане введено значительное послабление карантинного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса.

(Автор: Вугар Иманов)