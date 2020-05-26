Кямран Агабалаев приглашает получить стипендию ADAMI Media Prize

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджане продолжается прием заявок на конкурс "ADAMI Media Prize за культурное разнообразие в Восточной Европе-2020", сообщил Trend Life координатор проекта в нашей стране, актер Кямран Агабалаев (подробнее https://www.trend.az/life/socium/3235840.html).

Помимо призов и специальных упоминаний, участникам конкурса ADAMI Media Prize-2020 дается возможность подать заявку на получение стипендии ADAMI. Победители конкурса на стипендию получат возможность провести четыре недели в отделе новостей известных западных телекомпаний. Все расходы будут оплачены организаторами.

Кто может подать заявку?

- Стипендии присуждаются только участникам конкурса ADAMI Media Prize-2020 (после заполнения аппликации всем конкурсантам будет выслана отдельная форма заявки на получение стипендии);

- Аппликанты любой из шести призовых категорий ADAMI имеют право подавать заявку на стипендию;

- Кандидаты на стипендию должны иметь предварительный опыт производства новостных сюжетов на одном из следующих языков: английский, русский, французский или немецкий.

Победители конкурса на получение стипендий ADAMI будут объявлены на церемонии награждения ADAMI Media Prize-2020 10 декабря 2020 года в Тбилиси.

Стажировки пройдут в 2021 году.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)