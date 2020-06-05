Моя подруга прошла все круги ада коронавируса - заслуженная артистка Азербайджана Алмаз Мустафаева

БАКУ/Trend Life/ - Число случаев инфицирования коронавирусом увеличивается, потому что люди не соблюдают правила карантинного режима, сказала Trend Life актриса Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженная артистка Азербайджана Алмаз Мустафаева.

"Весь период карантинного режима я провожу дома, практически никуда не выхожу. Ну, а если и покидала пределы квартиры, то только к вечеру, чтобы подышать воздухом. При этом обязательно надеваю медицинскую маску и одноразовые перчатки. Мои родственники, например, невестка, тоже с марта месяца никуда практически не ходила, и домой никого не приглашала.

Хочу обратиться к гражданам, чтобы они тоже соблюдали порядок и правила карантинного режима. Как видите, число инфицированных увеличилось. Если нарушители карантинного режима не переживают за свое здоровье, то хотя бы пусть подумают о тех, с кем они находятся в контакте.

Я каждый день слежу за сводками новостей касаемо числа инфицированных в нашей стране. Меня очень волнует этот вопрос. И как я говорила, сейчас все зависит от нас самих. Медицинскую маску необходимо надевать, а не носить в кармане. Пусть люди осознают, что таким образом они подвергают себя опасности, и задумаются над своими поступками.

По словам Мустафаевой, все граждане должны строго придерживаться правил карантинного режима.

"Считаю, что надо придерживаться правил, нам не просто так неоднократно повторяют это - закон есть закон. Букву закона нарушать нельзя. Моя подруга тоже болела, она говорила, что прошла все круги ада. Это очень тяжелая болезнь. Слава Богу, она выздоровела.

Считаю введение штрафов в отношении граждан, не носящих защитные маски, правильным решением. Если одни носят маски, то почему другие этого не делают и заражают окружающих. В общественном транспорте и других местах скопления людей в обязательном порядке необходимо соблюдать социальную дистанцию", - добавила заслуженная актриса.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)