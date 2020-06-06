Следую всем правилам карантинного режима - Мирнаиб Гасаноглу

БАКУ /Trend Life/ - Я соблюдаю карантинный режим, и призываю к этому всех граждан нашей страны, сказал Trend Life председатель Объединения фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу.

"Я следую всем правилам карантинного режима - ношу защитную маску, соблюдаю социальную дистанцию в общественных местах. Думаю, что те, кто не соблюдает правила, никак не могут принять факт существования болезни, но люди должны уже понять, что эта инфекция есть – и она опасна. Я даже соседям говорю о мерах предосторожности для защиты от коронавируса", - сказал Гасаноглу.

Мирнаиб Гасаноглу также рассказал о деятельности Объединения фотографов в период карантинного режима.

"Мы провели фотоконкурс под названием "Evdə qal, foto çək!" (Оставайся дома и фотографируй), к которому даже присоединились фотографы из других стран. Также Объединение фотографов сотрудничает с отечественными СМИ, мы снимали интересные фоторепортажи в этот период", - добавил он.

Отметим, что в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров "О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района", за исключением предусмотренных постановлением категорий лиц, гражданам запрещается покидать места жительства и нахождения с 00:00 шестого по 06:00 восьмого июня 2020 года.

(Автор: Джани Бабаева)