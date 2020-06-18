Бойцы невидимого фронта! Азербайджанские врачи, борющиеся с коронавирусом (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life фоторепортаж из Центрального таможенного госпиталя в Баку, где азербайджанские медики борются с COVID-19.
Во время охватившей мир пандемии COVID-19, медики работают на износ, забыв о выходных, неделями, не видя своих родных и близких, находясь на «боевом посту», делают все для того, чтобы помочь пациентам победить коронавирус.
Именно бойцы невидимого фронта – медики – стали героями дня и в Азербайджане – кто они, как выглядят и как работают в тяжелых условиях пандемии коронавируса в Центральном таможенном госпитале, можно увидеть на представленных ниже фотографиях, снятых Азизом Керимовым.
(Авторы: Вугар Иманов)
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