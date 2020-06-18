Вирус есть, и он очень опасен – заслуженный артист Ниджат Кязымов

БАКУ/Trend Life/ - Если кто-то не думает о себе, то пусть хотя бы задумается об окружающих, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, актер и режиссер-постановщик Государственного театра юного зрителя Ниджат Кязымов, комментируя поведение нарушителей карантинного режима.

"Хорошо, что ваша жизнь и здоровье принадлежат вам, но коронавирусная инфекция имеет высокий уровень заражения, одновременно поражая не двух, а намного больше людей. В связи с этим призываю нарушителей наконец подумать о своих родных, близких и окружающих. Пусть осознают ценность жизни других людей пока еще не поздно...

Среди моих знакомых есть те, кто заразился коронавирусом, есть заболевшие и среди известных личностей. Как можно не верить в существование коронавируса?! Он на самом деле есть, и он очень опасен", - отметил театральный режиссер.

Заслуженный артист подчеркнул, что в период пандемии следует всем рекомендуемым правилам в сложившейся ситуации, и призывает всех граждан страны поступать аналогично.

"Без надобности не выхожу из дома, а если и выхожу, то обязательно ношу защитную маску. Считаю, что если мы находимся в местах скопления людей – магазинах и общественном транспорте, надевать защитную маску обязательно. Правильно, что штрафуют тех, кто не соблюдает карантинный режим, во второй раз они уже будут придерживаться всех норм и правил. Только такими мерами можно призвать людей к порядку и ответственности", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)