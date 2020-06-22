Надо осознавать ответственность перед обществом, в котором мы живем - заслуженный артист Фарид Алиев

БАКУ/Trend Life/ - В период пандемии коронавируса COVID-19 каждый гражданин должен проявить социальную ответственность и соблюдать правила и нормы карантинного режима, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, солист Государственного академического театра оперы и балета Фарид Алиев.

"Например, при чрезвычайной ситуации в самолете есть инструкции - нужно вначале надеть кислородную маску на себя, а только потом на ребенка. Это техника безопасности, и это правильно. Сейчас период, когда мы должны действовать по аналогичному принципу, ведь многие забывают о себе, и это неправильно. Нужно защитить себя, тем самым обезопасив своих родных и близких. У меня среди родственников и знакомых есть люди, которые находятся в группе риска. И я соблюдаю все правила карантина, чтобы ни в коем случае не подвергать их опасности. Поэтому надо думать над своими поступками, осознавать ответственность перед родными, перед обществом, в котором мы живем", - отметил заслуженный артист.

Фарид Алиев, подчеркнул, что каждый гражданин должен своими действиями поддержать государство, которое предпринимает все необходимые шаги по борьбе с распространением коронавируса.

"Считаю, что государство делает все необходимое для защиты здоровья своих граждан. Благодаря той работе, которую проводят в стране, у нас невысокий процент летальных исходов, рост которых мы наблюдаем в других странах. Считаю, что надо поддерживать правительство, соблюдать все правила карантинного режима - это необходимо для нашего же блага", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)