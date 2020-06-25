Тем, кто принижает роль врачей, завтра и самим может понадобиться их помощь - народный артист Валех Керимов

БАКУ /Trend Life/ - Врачи, которые в период пандемии коронавируса спасают сотни жизней, день и ночь рискуя собственным здоровьем, и месяцами не видя своих родных и близких, являются настоящими героями. Но, к сожалению, находятся те, кто в соцсетях старается принизить их роль, и это недопустимо.

Об этом сказал Trend Life актер театра и кино, режиссер и актер Гянджинского государственного драматического театра, член Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Валех Керимов.

"Уважайте врачей, тем более в такое сложное время. Среди них тоже есть заразившиеся, а также умершие от коронавируса. Не забывайте, что тем, кто принижает роль врачей, завтра и самим может понадобиться их помощь. Попробуйте сами по 7-8 часов находиться в этих защитных костюмах и работать с тяжело больными людьми. Многие из нас и тридцати минут не выдержат, а врачи все равно верны своей профессии. Заразившихся за последние недели стало настолько много, что к борьбе с распространением коронавируса привлечены медики из всех сфер. Все они наша гордость и настоящие герои!" - сказал Валех Керимов.

Он отметил, что в настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение около 6 500 тысяч человек, около двухсот за время пандемии скончалось, и если некоторые граждане не поменяют свое отношение к данной проблеме, эта цифра будет расти.

"Я оцениваю работу государства по борьбе с коронавирусом на самом высоком уровне. Весь мир столкнулся с этой ужасной проблемой, и надо сообща победить эту болезнь. Государство вынуждено вводить строгие меры, чтобы обезопасить население страны. А наша обязанность – следовать всем правилам карантина, беречь себя, близких и родных, друзей и соседей. Что от нас требуется? Носить маски – их полно в аптеках – разве так трудно это делать, чтобы обезопасить себя и не заразить других? Кто не работает, пусть соблюдает социальную самоизоляцию. В эти дни строгого карантина я выхожу на улицу, только получив смс-разрешение. Закон един для всех! Не могу понять - почему некоторые нарушают карантин, способствуя распространению вируса, а когда делаешь замечания, реагирует агрессивно, выражает недовольство или отзывается с иронией? Как такое возможно? К законам государства надо относиться с уважением, и с большой ответственностью их выполнять", - добавил Валех Керимов.

(Автор: Вугар Иманов)