Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

Заслуженная артистка России, певица и композито Анита Цой госпитализирована в Москве с коронавирусом, передает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

"Певица была госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19", - сказала пресс-секретарь исполнительницы.

По словам пресс-секретаря, певица строго соблюдала меры предосторожности, в том числе, чтобы обезопасить своих родителей, которые живут вместе с ней и относятся к группе риска по этому заболеванию.

"Со слов членов семьи, певица провела в жесткой самоизоляции три месяца, требуя от себя и обслуживающего персонала дома неукоснительного соблюдения норм безопасности по COVID-19. Поэтому вопрос о том, каким образом Анита подхватила вирус, остается открытым".