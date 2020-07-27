Первые фото Бахрама Багирзаде с врачами-спасителями: Низкий вам поклон, бесценные Герои Азербайджана! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бахрам Багирзаде в соцсетях поделился статусом, в котором выразил признательность врачам и руководству Центрального Таможенного Госпиталя, сообщает Trend Life.

"Все профессии в мире от людей. И только три от Бога – педагог, судья и врач». Эти слова были сказаны более 2 000 лет назад одним из величайших философов мира Сократом. В юности мне посчастливилось постигать знания у великолепных азербайджанских педагогов. Многие из них сыграли огромную роль в моей судьбе и стали моими старшими друзьями… С судьями, к счастью, мне общаться не довелось, но я могу себе представить, какая огромная ответственность лежит на их плечах… В том, что касается медицины, именно медики помогают нам появиться на свет и сопровождают нас на протяжении всей нашей земной жизни.

Как и большинство людей, я время от времени обращался к врачам, но лето 2020 года, когда я заболел коронавирусом, стало для меня настоящим испытанием, и если бы не врачи, я бы никогда с ним не справился… Я даже не знаю, какими словами я могу выразить благодарность всем медикам, которые принимали участие в моём лечении. Но самые искренние слова благодарности я обращаю к руководству Центрального Таможенного Госпиталя, которое приняло меня в самый переломный момент развития болезни и много дней сражалось за мою жизнь!

Я бесконечно благодарен врачам Госпиталя! Каким же мужеством и знаниями должны они обладать, чтобы по восемь часов находиться в спецодежде, постоянно устраивать консилиумы для самых тяжёлых больных, принимать важнейшие решения и совершать множество действий для спасения жизни, рискуя при этом собственной жизнью, ведь вирус не щадит никого! Огромное вам спасибо - реаниматологи, инфекционисты, кардиологи, физиотерапевты! Каждый из вас принимает на себя удар и занимается лечением конкретного органа, а все вместе вы совершаете чудо исцеления, побеждая невидимого врага!

Также, я хочу сказать огромное спасибо младшему медицинскому персоналу. Эти замечательные люди находятся рядом с больными круглые сутки и ко всем без исключения пациентам относятся, как к своим близким. Им всё равно, кто ты, есть ли у тебя заслуги или ты обычный человек. Главная цель их самоотверженной работы - помочь больным как можно безболезненнее пройти все этапы тяжелейшего лечения. Именно младший медицинский персонал выносит на своих плечах основную нагрузку по исполнению распоряжений врачей.

Все сотрудники Центрального Таможенного Госпиталя – настоящие Герои! В дни пандемии Госпиталь стал главным форпостом страны в борьбе с коронавирусом. Во время моего лечения я видел большие медицинские делегации из России, Великобритании и Кубы, которые были восхищены чёткой, слаженной, высокопрофессиональной работой Госпиталя. В здании, построенным по лучшим мировым архитектурным образцам, сосредоточено самое современное медицинское оборудование, благодаря которому наши азербайджанские врачи проводят уникальные хирургические операции и лечение сложных заболеваний. Даст Бог совсем скоро нашим гражданам не придётся больше выезжать в другие страны, чтобы поправить своё здоровье.

Центральный Таможенный Госпиталь стал медицинским сердцем страны, которое отныне будет задавать нашей азербайджанской медицине здоровый и правильный ритм работы. И в этом огромная заслуга руководства Госпиталя! Как сказал выдающийся советский физик Сергей Капица: «Руководить – это значит не мешать хорошим людям работать». Именно этот принцип положен в основу работы Госпиталя, мудрое руководство которого выбрало уникальную стратегию, позволяющую максимально раскрывать высочайший профессионализм каждого своего сотрудника!

Я всегда с глубочайшим уважением относился к медицине, ведь врач - это высший уровень развития человеческой души, наделённой знаниями, благородством и огромным желанием в самые трудные минуты нашей жизни разделять и принимать на себя частицу нашей боли и исцелять наши болезни. Низкий вам поклон, бесценные Герои Азербайджана!!

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Первого июля он был отключен от аппарата ЭКМО и был подключен только к аппарату ИВЛ. Около десяти дней назад был отключен от ИВЛ. После излечения от коронавируса переведен из реанимационного отделения в больничную палату.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.