Даже наблюдая положительную динамику в связи с коронавирусом, не стоит успокаиваться - заслуженный деятель искусств Аяз Салаев

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги для защиты жизни и здоровья граждан своей страны в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сказал Trend Life заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев.

"Я очень благодарен главе государства за работу, проделанную в период пандемии, за заботу о здоровье граждан, поддержку, оказываемую народу. Признаюсь, морально мне было нелегко, но выслушав обращения Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, мне, действительно, на душе стало легче. Государство, заботилось и будет заботиться о своих гражданах, и все принятые меры позволили избежать "итальянского сценария" с коронавирусом", - подчеркнул он.

Заслуженный деятель искусств отметил, что сохранение ряда ограничений целесообразно, поскольку пандемия коронавируса продолжается.

"При пандемии всем нам приходится привыкать к новым реалиям. Даже наблюдая положительную динамику, когда число выздоровевших от коронавируса превышает количество заразившихся, не стоит успокаиваться. Максимальная осторожность необходима", - подытожил Салаев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )