Скончался известный азербайджанский художник-дизайнер Рафиг Мамедов

БАКУ /Trend Life/ - 13 августа в Баку скончался заслуженный деятель искусств, заслуженный работник культуры Азербайджана, художник-дизайнер Рафиг Мамедов, сообщили Trend Life в близком окружении художника.

Рафигу Мамедову было 78 лет.

Рафиг Мамедов создавал афиши, плакаты, работал над оформлением крупных мероприятий и экспозиций. С его именем связано развитие графического дизайна в Азербайджане.

Важным моментом в творческой биографии художника можно назвать работу над Государственным гербом Азербайджанской Республики. Современный Государственный герб является формой созданного в период Азербайджанской Демократической Республики проекта герба с определенными изменениями. Так, оригинальная композиция герба была сохранена, а некоторые его детали были усовершенствованы художником Рафигом Мамедовым.

Отметим, что Рафиг Мамедов работал технологом по промышленной эстетике на заводе по выпуску угольных комбайнов в Воркуте, затем преподавал в творческой студии в Омске. В Баку работал в Управлении по работе с иностранными туристами и был инспектором отдела информации и рекламы.

Allah rəhmət eləsin!

(Автор: Джани Бабаева)