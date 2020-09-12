Культура и история Азербайджана в arrondissement de Vaugirard Парижа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Культура и история Азербайджана представлена в XV округе Париже в рамках Форума диаспорских организаций Франции, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

В павильонах ADFA представлены различные издания и литература о культуре, искусстве, истории, обычаях, кухне, туристическом потенциале Азербайджана, а также национальные сладости, организованы музыкальные программы, которые вызвали большой интерес парижан и гостей столицы. Гостям павильона рассказывается о традициях толерантности и мультикультурализма Азербайджана, доносится правда о Карабахском конфликте, показываются различные материалы.

15-й округ Парижа (arrondissement de Vaugirard) - один из 20-ти административных округов французской столицы. Находится на левом берегу Сены. К нему частично относится искусственный Лебединый остров. Округ был образован после присоединения к Парижу городков Вожирар (фр. Vaugirard) и Грёнель (Grenelle) в 1860 году. Самый густонаселённый округ Парижа.

(Автор: Вугар Иманов)