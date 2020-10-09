Международный центр мугама поддержал Вооруженные силы Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Международного центра мугама с целью оказания поддержки доблестной армии Азербайджана пожертвовал денежные средства из ежемесячного должностного оклада в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

"Сегодня каждый азербайджанец с нетерпением ждет окончательного освобождения Карабаха от оккупации. Со дня обращения Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу каждый гражданин республики в очередной раз доказал свою готовность вступить в ряды Вооруженных сил. Наш народ с великой радостью встречает вести о важных победах азербайджанской армии на фронте.

Коллектив Международного центра мугама верит в силу нашей непоколебимой армии, сражающейся за территориальную целостность страны, в скорейшее возвращение наших исконных земель и восстановление исторической справедливости", - отмечено в сообщении.

Директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов отметил, что оказание поддержки нашей армии является долгом каждого азербайджанца: "В эти ответственные дни сердце каждого из нас переполнено чувством гордости. Каждый поддержать наше государство и нашу армию. Мы деятели культуры и искусства, всегда рядом с Верховным Главнокомандующим и с нашей армией. Тот факт, что наша славная армия должным образом пресекла очередную военную провокацию со стороны оккупационных сил Армении, освободила ряд оккупированных территорий и стратегических высот, еще раз подтвердил, что Азербайджан в состоянии обеспечить свою территориальную целостность".

(Автор: Джани Бабаева )