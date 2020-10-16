Известные актеры обратились к миру на английском языке "Карабах – это Азербайджан!", "Стоп армянской агрессии" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известные молодые азербайджанские актеры и представители других сфер обратились к мировой общественности на английском языке "Стоп армянскому терроризму!", "Стоп армянской агрессии!", "Стоп атаки на мирное население!", "Карабах – это Азербайджан!", сообщает Trend Life. Обращение сопровождается кадрами Ходжалинского геноцида, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы, в Карабахе, были зверски убиты 613 мирных граждан, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. Кроме того, 1275 безвинных людей были взяты в плен, а судьба 150 человек остается неизвестной.

Видеобращением также выражется решительный протест армянским фашистам, которые с 27 сентября наносят бомбовые удары по мирным городам и селам Азербайджана, в результате чего около 50 погибших и более 200 раненых. Участники ролика призывают положить конец оккупации части территории Азербайджана, которая находится под пятой армянских фашистов на протяжении около 30 лет.

Автор идеи – Гюнель Мамедова. В ролике приняли участие – Расим Джафар, Эльнур Керимов, Джейхун Дадашов, Ильхам Керимли, Туркай Джафарли, Джордж Гафаров, Эльвин Ахмедов, Ника Бабаева, Азиза Керими, Шалаля Шахвеледгызы и другие.

(Автор: Вугар Иманов)