Николай Пяткин: Обстрел мирных жителей Гянджи - варварский политический ход армянского государства

БАКУ /Trend Life/ - Ракетный обстрел мирных жителей азербайджанского города Гянджа - это провокация и варварский политический ход армянского государства, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, солист симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Николай Пяткин.

"Я полностью поддерживаю дальновидную политику проводимую Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Оккупации территорий Азербайджана должен быть положен конец, наши исконные земли нужно освободить от армянских захватчиков", - отметил Пяткин.

По словам деятеля искусств, он весьма недоволен тем, как зарубежные СМИ однобоко освещают нагорно-карабахский конфликт: "Вижу большую несправедливость к Азербайджану, много дезинформации, ложной информации появляется в зарубежных СМИ".

Пяткин подчеркивает, что весь многонациональный Азербайджан един в своем порыве освободить исконные земли родной страны от оккупантов.

"Я, гражданин Азербайджана русской национальности, полностью на стороне своей Родины, и един в порыве со всеми гражданами страны вернуть исконные земли. Мои предки из Джалилабада, я родился в Баку. Азербайджан – моя Родина. Здесь всегда представители разных национальностей жили в мире и согласии. И сегодня наша многонациональная страна встала на защиту Родины. Молодые ребята, мужчины, вне зависимости от национальности и вероисповедания, встают на защиту территориальной целостности своей страны, записываются на фронт добровольцами. На днях узнал, что молокане из города Ивановка Исмаиллинского района Азербайджана пошли добровольцами сражаться с армянскими захватчиками. Признаюсь, я и сам хотел бы пойти на фронт, но мой возраст выходит за рамки призывного", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)