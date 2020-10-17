Кому нужны эти слепые, глухие и немые международные структуры, фактически потворствующие фашистской Армении? – народный артист Агаверди Пашаев

БАКУ /Trend Life/ - Очередной, третий, ракетный удар ВС Армении по мирным жителям Гянджи является еще одним свидетельством подлого фашистского режима Пашиняна, сказал сегодня Trend Life художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, кавалер ордена "Шохрат", народный артист, профессор Агаверди Пашаев.

«Кому нужны эти слепые, глухие и немые международные структуры, фактически потворствующие фашистской Армении? Только и знают, что выражать сожаление и призывать к перемирию - пустые слова, не подкрепленные реальными делами по обузданию агрессивной политики Армении. Не знаю, чем занимается ООН и другие международные структуры, если позволяют Армении чинить подобные зверства? Попраны все нормы международного права и что? Где эти институты прав человека и демократии, которые поучают всех уму-разуму, а теперь молчат о целенаправленных атаках на мирных граждан, являющегося преступлением против человечности? Что вообще творится в мире? Где человечность и торжество справедливости, почему против агрессора не вводят санкции? Эта политика двойных стандартов применяется даже в отношении борьбы с террористами! А этих «соседей» и по национальности называть не хочется, имя этих врагов - фашисты, нацисты, агрессоры, оккупанты! Рано или поздно Пашинян и его клика предстанут перед международным трибуналом. А если - нет, как это произошло с Ходжалинским геноцидом, когда никто не понес наказание, мы их сами покараем. Иного выхода больше нет, пройдена красная черта. Сегодня, когда наши сердца и души разрываются от боли от происходящих событий, наша вера и сила духа ведут нас к победе над этими звероподобными существами. Мужчина должен драться на поле боя, а не с мирными жителями. Это очень подло и не поддается никаким словам», – отметил Агаверди Пашаев.

По его словам, граждан Азербайджан не запугают никакие ракетные удары, наносящиеся ВС Армении в различных городах и селах страны.

«С каждым боем мы становимся еще сильнее! И даже такие трагические события никогда не остановят нас – мы освободим все наши оккупированные земли. Наш народ един и вместе с сильной армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с большой радостью продолжаем освобождать наши оккупированные земли. Сегодня утром мы освободили очень важный стратегический пункт, город Физули и двигаемся дальше. А до этого были Джабраил, Суговушан и т.д. Светлая память всем погибшим мирным жителям, шехидам! Наши доблестные воины обязательно отомстят. Я это говорю не потому, что мне нравится война, где гибнут от мала до велика, - нет. Но как поступать с врагом, у которого отсутствуют все морально-нравственные принципы, который не хочет мира и жаждет только крови, использует переговоры и гуманитарное перемирие только для того, чтобы вновь собраться и осуществить свое очередное злодеяние? Такой враг достоин быть только жестоко наказан, ибо он не понимает человеческого языка и мирного стремления нашего народа. Мы – героический народ и Карабах – это Азербайджан!», - добавил Агаверди Пашаев.

Напомним, что сегодня ночью в результате ударов баллистическими ракетами с территории Армении по Гяндже скончались 14 человек, в том числе три ребенка, четыре женщины и шесть мужчин. Ранения получили 55 мирных жителя, в том числе пятеро детей и 20 женщин. Ранее, 11 октября, и также ночью, в результате ракетного удара оккупационной армянской армии скончались 10 человек, включая 4 женщин, погибли, 35 человек, в том числе 16 женщин и 6 малолетних детей, получили ранения, три ребенка потеряли обоих родителей. С 27 сентября в результате агрессии ВС Армении и бомбардировки мирных городов и сел Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий, около 70 погибших и 300 раненых.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)