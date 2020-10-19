Народный артист Фаиг Суджаддинов: Мы освободим от оккупации Кельбаджар, Ханкенди, Шушу… Осталось совсем мало (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские военнослужащие демонстрируют мужество и отвагу, освобождая родные земли от армянских оккупантов, сказал народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", композитор Фаиг Суджаддинов в рамках очередного выпуска видеопроекта АМИ Trend "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah".

Композитор подчеркнул, что азербайджанские военнослужащие продемонстрировали всему Кавказу и всему миру, что наш солдат – это воин, который доблестно сражается за свою Родину.

"Хочу выразить глубокую признательность Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву, нашим офицерам и солдатам за их борьбу за правое дело. Поверьте, наши сердца бьются в унисон с вашими! Мы на верном пути, Карабах – это Азербайджан! Азербайджанский народ в скором времени достигнет своей мечты", - отметил народный артист.

Фаиг Суджаддинов подчеркнул, что скоро сердце Карабаха – город Шуша, который называют храмом и колыбелью азербайджанской музыки и поэзии, будет освобожден и туда вернется жизнь.

"Мы объявим Шушу центом мировой культуры, будем проводить там концерты, конференции и другие мероприятия. Там будут построены творческие дома для литераторов, композиторов, художников", - добавил он.

Народный артист отметил, что азербайджанский народ един, как кулак и борется за правое дело: "Мы освободим от оккупации Кельбаджар, Ханкенди, Шушу… Осталось совсем мало".

Суджаддинов также особо подчеркнул, что вооруженные силы Армении, подвергают ракетным обстрелам города Азербайджана, в результате которых гибнут мирные жители. Также наносится серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.

Народный артист выразил глубокие соболезнования семьям шехидов, которые отдали свою жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева.)