Поступки руководства Армении ужасают - Наталья Балиева

БАКУ /Trend Life/ - Поступки руководства Армении ужасают, бомбежка мирного населения азербайджанских городов это проявление фашистской идеологии, сказала Trend Life заслуженная артистка Азербайджана, актриса Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Наталья Балиева.

"Второй по величине город Азербайджана – Гянджа расположен в 100 километрах от территории, где идут боевые действия, там нет военных объектов. Армянское руководство целенаправленно направило ракеты на мирный город, обстрел был произведен ночью, когда мирные жители уже спали, в результате погибли дети… Как расценивать такой поступок армянских властей? Не иначе как терроризм.

Они захватили наши исконные земли, которые держали под оккупацией 30 лет, нагло игнорируя принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, которые до сих пор не выполняются Арменией", - отметила заслуженная артистка.

Наталья Балиева, переехавшая в Баку в 1975 году, отмечает, что Азербайджан всегда был и продолжает оставаться многонациональной и многоконфессиональной страной.

"Здесь в дружбе и согласии живут представители разных национальностей и религий. Азербайджан известен во всем мире своим мультикультурализмом и толерантностью. Посмотрите, сегодня в Азербайджане проживают тысячи армян.

Я переехала в Баку из Самары, живу в Азербайджане уже 45 лет. Безгранично люблю страну, ее граждан – добрых, отзывчивых людей. Все граждане нашей страны поддерживают политику Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Борьба Азербайджана – это борьба за правое дело, за освобождение от оккупантов наших исконных земель", - сказала она.

Говоря об информации, которая публикуется и транслируется в последние время в зарубежных СМИ, Балиева подчеркивает, что она зачастую носит дискриминационный характер.

"Очень часто сталкиваюсь в зарубежных СМИ с информацией, которая не соответствует правде, а носит чисто провокационный, лживый характер. Это делается специально и мне жаль тех, кто идет на такой шаг", - подчеркнула заслуженная артистка Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева.)