СКАР поддержал Вооруженные силы Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) перечислили 5 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана, для поддержки нашей армии в боях на передовой, сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

В сообщении отмечено, что контрнаступательная операция, проводимая славной Азербайджанской Армией в ответ на непрерывные и кровавые провокации страны-агрессора Армении, успешно продолжаются на всех направлениях фронта.

Несокрушимая воля к победе наших солдат и офицеров воодушевляют каждого гражданина Азербайджана, приближая нас к Великой Победе.

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджанской Республики на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер. Фонд финансирует за счет средств, поступающих на добровольной основе от юридических и физических лиц, действующих на территории Азербайджана и других поступлений, не запрещенных законодательством с целью финансовой помощи для укрепления материально-технической и социальной базы Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

(Автор: Джани Бабаева.)