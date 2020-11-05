Максим Медведев, капитан сборной Азербайджана и "Карабаха": Я русский азербайджанец! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен видеоролик "Я русский азербайджанец", в котором представители различных сфер обратились к мировой общественности, рассказав о жизни русских в стране, и осудив армянскую агрессию, сообщает Trend Life.

В видообращении приняли участие капитан сборной Азербайджана по футболу и команды "Карабаха" Максим Медведев, помощник настоятеля Собора Жен Мироносиц, Протоиерей Сергий Ферштандт, заместитель председателя Русской общины Азербайджана, советник азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, телеведущая Анастасия Лаврина, председатель Низаминской организации Русской общины Азербайджана, брат Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева, экс-вратарь и помощник тренера команды "Сабах" Виталий Ковалев, дочь Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева, член правления Ассоциации русской молодежи Азербайджана, глава молодежной группы Низаминской районной организации Русской общины Азербайджана Регина Ковалева, сестра добровольца второй Карабахской войны, героически погибшего Дмитрия Солнцева, Юлия Солнцева, заслуженный артист Азербайджана Юрий Лобачев, заведующая художественной постановочной частью Государственного академического русского драматического театра Виктория Лерман, корреспондент телеканала СВС Михаил Алтухов, педагог Наталья Гасанова, студент Александр Климашев,

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе своих оккупационных сил с территории Азербайджана. Начиная с 27 сентября этого года ВС Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции и резолюции Совета безопасности ООН, требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам страны, среди которых Гянджа, Барда. Тертер и другие. В результате военных преступлений Армении более 90 погибших и 400 раненых, множество детей, стариков и женщин, разрушены более трех тысяч домов и гражданских объектов. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана ведут освободительную борьбу по восстановлению территориальный целостности страны, в результате чего освобождены города и села Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Ходжавендского, Губадлинского районов и т.д..

(Автор: Вугар Иманов)