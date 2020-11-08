В день освобождения города Шуша в соцсетях стартовал мировой флешмоб более 50 млн. азербайджанцев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В день освобождения города Шуша по инициативе Литературного проекта "SÖZ" Министерства культуры Азербайджана в соцсетях стартовал мировой флешмоб-марафон азербайджанцев «I am from Karabah-Azerbaijan!», сообщает Trend Life.

«Друзья! Соотечественники! Нас более 50 000 000 миллионов! Всем, кому дорога земля Азербайджана! Всем, кто верен нашей Родине и не боится её врагов! Кто готов стать примером патриотизма и солидарности со всем азербайджанским народом! Независимо от вашего социального статуса, положения в обществе, места проживания и национальной принадлежности, Вы можете стать сильным звеном в сплоченной, крепкой цепи настоящей виртуальной армии, борющейся за правду, справедливость и освобождение родных земель от армянской фашистской оккупации! Каждый из Вас лично сможет поддержать страну в эти героические дни и продемонстрировать мировому сообществу силу и единство азербайджанского народа приняв участие в грандиозном широкомасштабном международном марафоне - I AM FROM KARABAKH-AZERBAIJAN!», - отметила Нигяр Гасанзаде.

Цель марафона: за короткий срок довести до каждого пользователя социальных сетей в мире правду о Карабахе путем распространения коротких 10 секундных видео роликов, отснятых тысячами – миллионами наших сограждан, земляков и друзей! Для того, чтобы стать участником марафона вам нужно всего лишь запомнить три правила:

Поделиться в виртуальном пространстве видеороликами участников марафона. Снять свое видео, зачитав на английском языке, подготовленные для Вас 2 фразы - “Hello. My name is ... And I am from Karabah/Azerbaijan!” Выставить свое видео в социальных сетях!

Только благодаря личному участию каждого из нас, мы сумеем добиться добиться Цели! Наша победа в сплоченности и единстве народа!

Текст который в обязательном порядке должен быть размещен над каждым видео при всех репостах следующий:

Vətənə dəstək ol!

Gördüyünü->Paylaş<-Özünü çək

Поддержи мою Родину!

Увидел->Поделись<-Сними свое видео

Stand for my Motherland!

Watch->Share<-Make your own video

Hello.My name is...

And I am from Karabakh Azerbaijan

@sozkarabakhazerbaijan

#sozKarabakhAzerbaijan

#QarabağAzərbaycandır

#KarabakhisAzerbaijan #КарабахЭтоАзербайджан

#WorldWakeUp

#stoparmenianoccupation

#stoparmenianagression

(Автор: Вугар Иманов)