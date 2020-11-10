Каждый день в наших домах ждали новостей с фронта, а сегодня моя страна празднует Победу! - Любовь Гуторова

БАКУ/Trend Life/ - После стольких лет боли азербайджанского народа, трагических событий, восстанавливается историческая справедливость. Об этом сказала Trend Life практикующий психолог и гештальт-терапевт Любовь Гуторова.

"И, наконец, долгожданный день освобождения Карабаха настал - во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым - достойным лидером, мудрым политиком, наша отважная и доблестная армия, народ, единый как один кулак противостояли армянской агрессии. Наше дело правое, мы возвращаем свои земли, Победа - наша! Я душой и сердцем со своим народом, радуюсь долгожданной Победе, и восторжествовавшей справедливости. Карабах — это Азербайджан!", - отметила Гуторова.

По ее словам, она с болью в душе переживала происходящие события на Родине: "Я коренная бакинка, русская азербайджанка. Жила и воспитывалась в духе интернационализма в моем родном Баку, который горячо люблю. Вокруг всегда было много друзей, знакомых, и коллег разных национальностей и вероисповеданий - мы никогда не спрашивали друг друга о нации. У нас есть религиозные храмы разных конфессий. И я как христианка располагаю на выбор сразу несколькими церквями, которые находятся в центе города. Гордилась и горжусь, что я живу в многонациональной, толерантной, дружной стране. Здесь я закончила школу и институт, успешно развернула свой бизнес, получила признание, создала семью. Но до сих пор помню трагические события почти 30-летней давности, где армянская сторона выступила как террорист и оккупант, захватив 20 процентов территории Азербайджана. Будучи подростком, мне было страшно и жутко от происходящего, слушая новости о том, что пришлось пережить нашим беженцам и вынужденным переселенцам, о Ходжалинском геноциде – кровь стыла в жилах. Такое невозможно забыть! И азербайджанский народ никогда не забывал, живя в надежде, что день, когда будут освобождены родные земли, наконец, настанет", - добавила психолог.

Любовь Гуторова отмечает, что с 27 сентября в каждом доме, в каждой семье Азербайджана имели место столько сильных эмоций и глубоких чувств.

"Счастье и горе, отчаяние и гордость Побед, слезы переживаний и слезы радости. Болью в сердцах отзываются недавние обстрелы и бомбардировки мирных жителей в Гяндже, Барде и других районах Азербайджана, повлекшие за собой смерть и разрушение. Вооруженные силы Армении использовали террористические акты против мирного население, тем самым нарушили все нормы и принципы международного права, ответственные за это преступление должны понести наказание", - сказала она.

Гуторова подчеркнула, что каждый день в наших домах ждали новостей с фронта, горячо радуясь за освобождение очередного села, города, района - за каждый сантиметр родной земли.

"До сих пор не могу придти в себя от новости об освобождении Шуши. Это был безумный и счастливый день, мы его так долго ждали, что невозможно было поверить, что он, наконец, настал. Что наступила Победа! Сегодня моя страна празднует Победу – и у меня пред глазами ликующий народ, танцы радости, слезы счастья, развевающиеся флаги. "Этот день Победы со слезами на глазах" - теперь эти строки из песни мне стали такими родными и близкими. Светлая память и вечная слава нашим шехидам, отдавшим жизни за Родину, за восстановление территориальной целостности Азербайджана. Мы перед ними и перед членами их семей в неоплатном долгу", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева )