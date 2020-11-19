Христиане не разрушают монастыри и не сжигают леса, как это делают армяне – Милена Набиева, Общество охраны природы

БАКУ /Trend Life/ - Христиане не разрушают монастыри и не сжигают леса, как это делают армяне, показывают свои самые низменные качества вандалов, сказал сегодня Trend Life заместитель председателя Общества охраны природы Азербайджана, художница Милена Набиева.

"Армяне, якобы считающие себя самым древним народом и даже первохристианами, применяют тактику выжженной земли, уничтожая лесные массивы, вырубая и сжигая деревья, истребляя животный мир, по черепицам разбирая и расхищая древний христианский албанский храм в Кельбаджарском районе, который армянизировали. Уничтожение природы Кельбаджара, Агдама и Шушы видел весь мир. Если уходишь, то зачем уничтожать природу, благодаря которой все мы, все человечество живет? Так действуют только самые жестокие существа. И почему в такой момент молчат такие международные организации как Международный союз по охране природы, Всемирный фонд дикой природы, Гринпис, Международный Зелёный Крест, специализированные учреждения ООН в сфере охраны окружающей среды? Неужели, они не видят этот вандализм и почему не вмешиваются, почему не выражают протест? Почему мир не реагируют на злодеяния армянам, фактически позволяя безнаказанно убивать детей, стариков и женщин, уничтожать природу, совершать геноцид и экологический терроризм в отношении Азербайджана?", - возмущенно спрашивает Милена Набиева.

По ее словам, в 21 веке особое внимание уделяется сохранению экологии, решению многочисленных проблем в этой сфере. Сохранение экологии - без преувеличения дело каждого конкретного человека.

"Бездумное природопользование и индустриализация привели к тому, что мы сегодня стоим на пороге экологической катастрофы, причем созданной собственными руками. Человек, считая себя венцом творения, в течение многих лет стремился переделать природу под свои нужды, меняя ее естественные процессы. Наверное, нет на Земле такого человека, который не знал бы простой истины: природа - наш родной дом. И от того, что с ней происходит, во многом, если не полностью, зависит и будущее всего человечества. Природа не принадлежит какой либо стране – это достояние всего человечества! Увы, озлобленным армянам этого явно не понять, ибо они привыкли только бросать пыль в глаза мирового сообщества своей ложью и лицемерием. Даже уходить надо достойно, по-человечески, а не оставаться в памяти людей как убийцы и разрушители", - сказала Милена Набиева.

Напомним, что Общество охраны природы Азербайджана было создано в 1967 году выдающимся общественно-политическим деятелем, ученым-почвоведом, академиком Гасаном Алиевым. После кончины академика Обществом руководил Сабир Исрафилов, а с 2017 года эту деятельность осуществляет Зураб Исрафилов.

(Автор: Вугар Иманов)