Христиане не разрушают монастыри и не сжигают леса, как это делают армяне – Милена Набиева, Общество охраны природы

Социум 19 ноября 2020 13:49 (UTC+04:00)
Христиане не разрушают монастыри и не сжигают леса, как это делают армяне – Милена Набиева, Общество охраны природы

БАКУ /Trend Life/ - Христиане не разрушают монастыри и не сжигают леса, как это делают армяне, показывают свои самые низменные качества вандалов, сказал сегодня Trend Life заместитель председателя Общества охраны природы Азербайджана, художница Милена Набиева.

"Армяне, якобы считающие себя самым древним народом и даже первохристианами, применяют тактику выжженной земли, уничтожая лесные массивы, вырубая и сжигая деревья, истребляя животный мир, по черепицам разбирая и расхищая древний христианский албанский храм в Кельбаджарском районе, который армянизировали. Уничтожение природы Кельбаджара, Агдама и Шушы видел весь мир. Если уходишь, то зачем уничтожать природу, благодаря которой все мы, все человечество живет? Так действуют только самые жестокие существа. И почему в такой момент молчат такие международные организации как Международный союз по охране природы, Всемирный фонд дикой природы, Гринпис, Международный Зелёный Крест, специализированные учреждения ООН в сфере охраны окружающей среды? Неужели, они не видят этот вандализм и почему не вмешиваются, почему не выражают протест? Почему мир не реагируют на злодеяния армянам, фактически позволяя безнаказанно убивать детей, стариков и женщин, уничтожать природу, совершать геноцид и экологический терроризм в отношении Азербайджана?", - возмущенно спрашивает Милена Набиева.

По ее словам, в 21 веке особое внимание уделяется сохранению экологии, решению многочисленных проблем в этой сфере. Сохранение экологии - без преувеличения дело каждого конкретного человека.

"Бездумное природопользование и индустриализация привели к тому, что мы сегодня стоим на пороге экологической катастрофы, причем созданной собственными руками. Человек, считая себя венцом творения, в течение многих лет стремился переделать природу под свои нужды, меняя ее естественные процессы. Наверное, нет на Земле такого человека, который не знал бы простой истины: природа - наш родной дом. И от того, что с ней происходит, во многом, если не полностью, зависит и будущее всего человечества. Природа не принадлежит какой либо стране – это достояние всего человечества! Увы, озлобленным армянам этого явно не понять, ибо они привыкли только бросать пыль в глаза мирового сообщества своей ложью и лицемерием. Даже уходить надо достойно, по-человечески, а не оставаться в памяти людей как убийцы и разрушители", - сказала Милена Набиева.

Напомним, что Общество охраны природы Азербайджана было создано в 1967 году выдающимся общественно-политическим деятелем, ученым-почвоведом, академиком Гасаном Алиевым. После кончины академика Обществом руководил Сабир Исрафилов, а с 2017 года эту деятельность осуществляет Зураб Исрафилов.

(Автор: Вугар Иманов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Христиане не разрушают монастыри и не сжигают леса, как это делают армяне – Милена Набиева, Общество охраны природы
Христиане не разрушают монастыри и не сжигают леса, как это делают армяне – Милена Набиева, Общество охраны природы
Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО)
Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО)
В Шуше и Агдаме будут созданы региональные отделения Союза архитекторов Азербайджана
В Шуше и Агдаме будут созданы региональные отделения Союза архитекторов Азербайджана
Loading Bars
Лента новостей
Христиане не разрушают монастыри и не сжигают леса, как это делают армяне – Милена Набиева, Общество охраны природы Социум 13:49
Азербайджан продолжает увеличивать добычу газа Энергетика 13:45
В Туркменистане проведут работы по реконструкции в конно-спортивном комплексе Строительство 13:35
68% добычи нефти в Азербайджане пришлись на АЧГ Энергетика 13:27
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:16
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к отметке $45 за баррель Финансы 13:09
AZAL призывает приобретать билеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку только через колл-центр авиакомпании Общество 13:04
Азербайджанские банки приобрели на валютном аукционе около $63 млн Финансы 12:56
Заражения коронавирусом чаще всего происходят на траурных церемониях - TƏBİB Общество 12:50
Международные документы не должны оставаться на бумаге, их нужно уважать и выполнять - видеообращение Омбудсмана Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:40
ООО "Азерпочт" стало членом Европейского почтового союза ИКТ 12:35
Флаг Азербайджана на входе в древнюю Азыхскую пещеру - факты из истории (ВИДЕО,ФОТО) Интересное 12:31
"Познаем наше христианское наследие" – новый проект от минкультуры Азербайджана (ВИДЕО) Культура 12:14
Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО) Социум 12:08
Ракета "Точка-У", выпущенная ВС Армении по Физулинскому району Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 12:07
Новые возможности финансирования малого бизнеса предоставят «Капиталбанк» и «Abu Dhabi Uzbek Investment» Узбекистан 12:06
Золото и серебро в Азербайджане подешевели Финансы 11:50
В Азербайджане низкий уровень смертности от COVİD-19 - главный инфекционист Общество 11:41
В учебную программу в Азербайджане будут включены темы об Отечественной войне Общество 11:36
«АзИз» организовала онлайн-конференцию, посвященную победе Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 11:17
Виноделы Азербайджана осваивают новые рынки для экспорта Бизнес 11:11
Азербайджанские и российские эксперты обсудили детали мирного соглашения по Карабаху - ТЕЛЕМОСТ МОСКВА-БАКУ (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 11:08
Палата депутатов Италии приняла резолюцию о соблюдении обязательств трехстороннего заявления Политика 11:01
МВФ положительно оценил антикризисные меры Нацбанка и Правительства РК в борьбе с коронавирусом Бизнес 10:49
Назван прогнозируемый объем доходов республиканского бюджета Казахстана Финансы 10:48
Добыча нефти в Казахстане вырастет до 100,7 млн. тонн в 2025 году Энергетика 10:48
316 тысяч тонн хлопка-сырца собрано на сегодня в Казахстане Бизнес 10:44
Законопроект о бюджете на 2021-2023 годы вернули в Мажилис Казахстана Финансы 10:44
Азербайджанские военнослужащие поделились кадрами из Азыхской пещеры (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:37
В Дании посчитали медицинские маски малоэффективным средством защиты от COVID-19 Европа 10:35
Узбекистанцы с начала года продали банкам валюты на 3,7 миллиарда долларов Узбекистан 10:09
Джыдыр дюзю - место, где в пьяном угаре водил хороводы Пашинян (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:04
Нацбанк Грузии установил курс лари 19 ноября Грузия 09:51
Граждане Казахстана увеличили покупку недвижимости в Турции Турция 09:51
Узбекистан теряет популярность как направление для трудовых мигрантов из Турции Турция 09:47
Манат подорожал к евро и лире Финансы 09:40
Азербайджан сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 09:25
Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg В мире 08:52
Число умерших от коронавируса в США превысило четверть миллиона США 08:36
Обсуждены вопросы оказания содействия отечественным компаниям-экспортерам в доступе на рынок Японии Узбекистан 08:22
Боррель подчеркнул необходимость реализации экономических выгод СВПД для Ирана Ядерная программа 08:19
Международное бюро выставок делится опытом с туркменскими коллегами Туркменистан 08:05
В Азербайджане наблюдается пик инфицирования коронавирусом - специалист Общество 08:00
Премьер и глава Минздрава Грузии провели встречу с представителями клинической группы Грузия 07:54
762 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:39
Лидеры стран ЕС потребуют ЕК опубликовать план на случай срыва сделки по Brexit Европа 07:13
Более 536 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки В мире 06:45
Премьер Японии назвал ситуацию с коронавирусом в стране максимально тревожной Другие страны 05:50
В Казахстане планируется развитие базовых элементов ИКТ-архитектуры недропользования Энергетика 05:00
Месси заявил, что устал быть причиной всех проблем "Барселоны" Спорт 04:50
Последствия шторма "Йота" в Гондурасе затронули более 355 тыс. человек Другие страны 03:45
Спецназ Турции ликвидировал 8 террористов на северо-востоке Сирии Турция 02:48
Стали известны все полуфиналисты Лиги наций Спорт 02:15
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом Россия 01:41
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 361 тысячу Турция 01:12
Не менее 365 человек задержаны в ходе протестов против карантина в Берлине Европа 00:59
Вакцина от COVID-19 концерна BioNTech-Pfizer может быть сертифицирована в декабре В мире 00:29
В Джебраиле и Гадруте восстановлена подача электроэнергии (ВИДЕО) Общество 00:20
Французский депутат призвал коллег быть осторожными в своих взглядах по Нагорному Карабаху Политика 00:19
Союз импортеров нефтепродуктов Грузии о влиянии COVID-19 на энергетический сектор Грузии Энергетика 00:01
Майк Помпео - Грузия достигла успеха в борьбе с коррупцией, развитии современных государственных институтов и укреплении безопасности Грузия 18 ноября 23:43
Экспорт кондитерских изделий и шоколада из Ирана увеличился на 5 процентов Иран 18 ноября 23:26
Как Пашинян обманывал свой народ в социальных сетях Политика 18 ноября 23:15
Масштабы разрушений в Физули показывают, насколько Армения далека от цивилизованного мира - Хикмет Гаджиев (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18 ноября 23:02
Институт истории науки Академии наук Азербайджана о притязаниях армян на албанские храмы Политика 18 ноября 22:31
Пелоси переизбрана лидером демократов в Палате представителей Конгресса США США 18 ноября 22:29
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджана с российским коллегой Политика 18 ноября 22:05
Допущена ошибка в связи с ассоциированием ЗАО "AzerGold" с госкомпанией "Азергызыл" - пресс-секретарь ЗАО Экономика 18 ноября 21:56
Какие месседжи направил Путин о Нагорном Карабахе и Турции - комментарий Политика 18 ноября 21:15
Лавров обсудил с сопредседателями ОБСЕ координацию посреднических усилий по Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 18 ноября 21:13
Число жертв урагана "Йота" в Никарагуа возросло до восьми Другие страны 18 ноября 21:10
Георгий Гахария - Отношения США и Грузии никогда еще не были столь динамичными и продолжают расти Грузия 18 ноября 20:45
Прием электронных обращений студентов в Азербайджане по поводу платы за обучение продолжится до 1 декабря Общество 18 ноября 20:35
Спикер парламента Азербайджана встретилась с руководителями ТюркПА, Тюркской академии и Фонда тюркской культуры и наследия Политика 18 ноября 20:24
Подтверждена гибель 2425 армянских солдат на войне в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 18 ноября 20:23
Состоялся телефонный разговор президента Туркменистана с эмиром Катара Туркменистан 18 ноября 20:15
Повторное инфицирование COVID-19 наблюдалось в редких случаях - Ханде Харманджи Общество 18 ноября 20:09
США расширили санкционный список по Ирану США 18 ноября 20:02
Основную долю в экспорте туркменских овощей занимают помидоры Бизнес 18 ноября 19:59
ГТК Азербайджана подписал контракт на сумму свыше 1 млн. манатов Строительство 18 ноября 19:52
В Азербайджане решена проблема в связи с отоплением зданий Общество 18 ноября 19:45
В Азербайджане сократилось число новорожденных мальчиков Общество 18 ноября 19:34
Министр иностранных дел Туркменистана и Генеральный Директор отделения ООН в Женеве обсудили актуальные вопросы сотрудничества Туркменистан 18 ноября 19:16
Министр культуры Туркменистана принял участие в 35-ом заседании Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ Туркменистан 18 ноября 19:08
Туркменистан поддерживает процессы нераспространения и разоружения Туркменистан 18 ноября 19:05
В Азербайджане увеличился объем кредитования промышленного и производственного сектора Финансы 18 ноября 18:40
Туркменистан и Швеция обсуждают вопросы наращивания потенциала двустороннего взаимодействия Туркменистан 18 ноября 18:37
ГНС Азербайджана зарегистрировала филиал компании по проекту разработки нефтегазового месторождения "Карабах" Энергетика 18 ноября 18:26
В Шуше и Агдаме будут созданы региональные отделения Союза архитекторов Азербайджана Социум 18 ноября 18:25
Делегация Туркменистана приняла участие на 8-ой встрече секретарей совета безопасности государств-участников СНГ Туркменистан 18 ноября 18:17
В Туркменистане увеличилось количество осуществленных безналичных платежей Финансы 18 ноября 18:06
Наш долг - поддерживать тех, кто защищает нашу страну - Yelo Bank Общество 18 ноября 18:05
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 18 ноября 17:57
ЗАО "Бакинский метрополитен" заключило контракт на сумму более 428 тысяч манатов Бизнес 18 ноября 17:54
National Geographic назвал Сванети одним из лучших туристических направлений в мире Грузия 18 ноября 17:54
На фермах в Дании уничтожили всех норок с коронавирусом Европа 18 ноября 17:52
На Россию приходится 54% объема экспорта из Ирана Экономика 18 ноября 17:49
Доходы Азербайджана от реализации фармпродукции выросли Бизнес 18 ноября 17:48
Министр иностранных дел Бахрейна прибыл в Израиль Израиль 18 ноября 17:47
Турция укрепляет позиции на региональной и глобальной аренах Турция 18 ноября 17:43
Все новости