Русские актеры осудили разрушение армянскими вандалами единственной православной церкви в Нагорном Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Освобождение от армянской оккупации азербайджанских земель проливает свет на очередные факты армянского вандализма. Армянскими варварами разрушена единственная в Нагорном Карабахе Русская православная церковь Преображения Господня. Эта церковь, возведенная в селе Куропаткино в 1894 году, была разрушена за годы оккупации Ходжавендского района, который был захвачен ВС Армении в феврале 1992 года.

Деятели культуры и искусства Азербайджана русского происхождения осуждают разрушение церкви, варварские действия по отношению к религиозным памятникам, уничтожение культурного наследия Азербайджана.

Актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов: "Те, кто разрушает и оскверняет мечети, храмы, церкви - это нелюди, у них ничего святого нет. Армянские вандалы, кроме своей орды, никого не признают, в них нет ничего человеческого, святого - они рождаются с ненавистью, вандализмом. Вера для них - это просто щит, они прикрываются религией, церковью, крестом… Всему миру представляют себя мучениками, а на самом деле у них нет ничего святого. Человек, почитающий религию, с уважением относящийся к святыням, памятникам духовного наследия никогда себе такого не позволит. А что мы видим в Карабахе – армянские вандалы разрушают мечети, храмы, церкви… Ни за что человек, который верит в Бога, такого не сделает, он никогда не поднимет руку на святыни. А у армянских оккупантов нет ничего святого - это мерзкие вандалы и варвары".

Актриса Азербайджанского государственного академического музыкального театра, лауреат и дипломант международных конкурсов классической музыки, оперная певица Юлия Гейдарова-Сидорова: "Армянская сторона поднимают вопросы этнического и религиозного характера, а сами… В какое состояние они привели единственную в Нагорном Карабахе Русскую Православную церковь? Это наглядное свидетельство того, что они не почитают религию. Посмотрите, с каким уважением в Азербайджане относятся ко всем религиозным конфессиям, в центре Баку стоит армянская церковь. У нас сохраняются, реставрируются памятники духовной культуры. А что делают армянские оккупанты? Как можно поднимать руку на святыни, топтать их, туда человек приходит уединиться, найти душевный покой. Сколько разрушенных, оскверненных святынь они оставили после себя. Посмотрите, покидая Кельбаджарский район Азербайджана армяне выносили из древнего албанского монастыря ценные предметы и экспонаты. Как они, с одной стороны, могут говорить о духовности, религии, миролюбии, а с другой - осквернять и разрушать церкви?".

Певец, ведущий, актер и автор песен Вячеслав Панин: "Я против вандализма в любом его проявлении, и то, что армянские террористы разрушили Русскую православную церковь, демонстрирует их отношение к христианству, лишний раз доказывает дикость их нравов, жизнь по двойным стандартам. С одной стороны они кричат "мы христиане", с другой стороны - разрушают православную церковь. Это показывает всю провокационность их позиции, беспринципность их отношения - что им удобно в данный момент, то они и озвучивают, ту позицию и занимают. Когда им выгодно, они "христиане". То они апеллируют к мифологии, то призывают Запад защитить их. Они беспринципные, и ничего святого у них нет, никакой веры, только идея-фикс о "великой Армении". Они сами роют себе яму, и очень скоро все мировое сообщество отвернется от них, они будут гонимы отовсюду из-за своего террористического отношения ко всему миру, к ценностям всех народов и религий. Христианский мир должен дать оценку действиям армян, тому, как они оскверняют и разрушают религиозные памятники".

(Автор: Джани Бабаева)