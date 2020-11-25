В Шуше спустя 27 лет появилось наше первое такси (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Шуше, спустя 27 лет, появилось наше первое такси, сообщает Trend Life.

Шуша, оккупированная армянскими агрессорами 8 мая 1992 года, была освобождена доблестной армией Азербайджана 8 ноября 2020 года. После этого, при въезде в сердце Карабаха – город Шуша, появилась новая надпись Şuşa в цветах флага Азербайджана – синем, красном и зеленом, прозвучал государственный гимн Азербайджана. Спустя 27 лет, в мечети Говхар-Ага прозвучал азан и был совершен намаз. Жизнь постепенно входит в мирное русло - город обустраивается, налаживается жизнь, подано электричество, открыта пекарня, восстанавливается транспортная инфраструктура, успешно продолжается строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)