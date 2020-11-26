Скончался заслуженный артист Азербайджана Ибрагим Алиев

БАКУ /Trend Life/ - На 72-м году жизни скончался преподаватель Азербайджанского государственного университета культуры и иcкусств, заслуженный артист Ибрагим Алиев, сообщает Trend Life.

Ибрагим Алиев родился 10 июля 1949 года в Баку. Играл на театральной сцене, Снимался в таких фильмах как "Азербайджанские ханства. Нахчыванское и Иреванское ханства", "Труд и роза", "Расстрел переносится", "День казни", "Писатель" и другие.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)