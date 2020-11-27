Армяне осквернили мусульманские религиозные памятники, разрушили азербайджанские кладбища – обращение академика Наили Велиханлы в международные организации

БАКУ /Trend Life/ - За время оккупации Арменией территорий Азербайджана многие культурно-исторические памятники, относящиеся к наследию азербайджанского народа, стали жертвами армянского вандализма.

Об этом говорится в обращении директора Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА), академика Наили Велиханлы, направленном в международные организации, министерства культуры европейских стран и ведущие мировые университеты, сообщает Trend Life.

В обращении говорится, что 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении вновь прибегли к провокации и подвергли интенсивному обстрелу населенные пункты Азербайджана, а также позиции нашей армии.

В результате контрнаступательной операции Вооруженных Сил Азербайджана армянская провокация была предотвращена и азербайджанские земли, находившиеся около тридцати лет под оккупацией, были освобождены.

Академик Наиля Велиханлы отметила, что за время оккупации многие культурно-исторические памятники, относящиеся к наследию азербайджанского народа, стали жертвами армянского вандализма. Армяне разрушили, осквернили мусульманские религиозные памятники, использовали многие из них для содержания скота, разрушили азербайджанские кладбища. Наряду с этим в последнее время усилились попытки выдать за армянские религиозные памятники шедевры христианской архитектуры Азербайджана – албанские монастыри и церкви.

В обращении подчеркивается, что охрана памятников многовековой истории азербайджанского народа является проблемой международного значения. Именно поэтому азербайджанский народ всегда охранял и впредь будет бережно охранять памятники культуры, принадлежащие различным народам и конфессиям.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )