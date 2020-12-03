Как в Азербайджане матери и дети встречают своих героических сыновей и отцов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские солдаты, добровольно ушедшие на фронт и уничтожившие армянских оккупантов, возвращаются домой. Радостные матери, отцы, дети, жены, сестры и братья, соседи с большим воодушевлением встречают героев страны, отважных воинов, с флагами Азербайджана и овациями в честь победителей второй Карабахской войны. Конечно, не все вернулись с фронта. В ходе боевых действий в Карабахе погибли 2 783 военнослужащих ВС Азербайджана. Светлая память шехидам, скорейшего выздоровления раненым. Вечная слава героям!

Некоторые видео, выставленные в соцсетях, представляет читателям Trend Life.

Каждая мать ждет своего сына с огромным нетерпением. И вот эта долгожданная встреча!

Встреча героев для каждого азербайджанца превращается в большой праздник.

Это видео мальчика, который говорит по телефону с отцом и очень переживает за его возвращение, стало одним из самых популярных в соцсетях. Радостную встречу сына и отца невозможно смотреть без слез.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)