Папаха чести и достоинства! Посвящается победе Азербайджана! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Победа Азербайджана над оккупационным режимом Армении, когда в боях за территориальную целостность наши доблестные воины в единстве с народом освободили свои земли от почти 30-летней оккупации, является не только историческим событием, но и честью и достоинством каждого азербайджанца. В связи с победой во второй Карабахской - Отечественной войне режиссер Рашад Сулейманлы снял клип «Papaqlı Azərbaycan» на композицию «Карабах» на слова Рафаила Огузтюрка и музыку Бахрама Насибова с участием известных исполнителей и творческих коллективов, сообщает Trend Life.

В работе над проектом приняли участие народные артисты Тейюб Асланов и Руфат Халилзаде, заслуженные артисты Вугар Джамалзаде и Ханлар Баширов, танцевальный коллектив под управлением Эльшана Гусейнова и другие.

У каждого народа есть свои национальные головные уборы. У большинства тюркоязычных народов они называются "папах", и этот головной убор занимает особое место в культуре кавказских народов, в том числе азербайджанского народа. Конечно, сегодня на улицах городов довольно редко можно увидеть кого-то в папахе, ее носят больше в сельской местности, и то люди старшего поколения, или по праздникам. Традиционную азербайджанскую папаху можно чаще увидеть в исторических фильмах, на исполнителях народных танцев. Папаха является незаменимым атрибутом исполнителей мугама и народных музыкантов.

А несколько десятилетий назад сложно было встретить мужчину без папахи. Папаха олицетворяла мужественность и являлась своеобразным символом чести и достоинства, была символом социального статуса мужчины, а не просто головным убором. Папахи у разных народов выглядят по-своему. Они отличаются высотой, фасоном и др. Разнообразные виды этого головного убора использовались и в Азербайджане. У знатных и богатых людей было и 10, а то и 15 папах - на все случаи жизни. По папахе можно было определить, насколько состоятелен тот или иной человек. Уважающие себя мужчины не появлялись без папахи на людях. Обычно при старших молодые снимали папаху в знак уважения, но не у всех народов. Если кто-то случайно задевал другого так, что его папаха падала на землю, это могло привести к кровопролитию, так как означало оскорбление чести хозяина папахи. Взять чужую папаху также значило оскорбить человека. Если же человек сам снимал папаху и оставлял ее где-то, никто не имел права трогать папаху, понимая, что будет иметь дело с ее хозяином. По традиции, мужчина никогда не должен снимать папаху, если он кого-либо просит о чем-либо. В случае же, когда человек сам, сняв свою папаху, бросал ее оземь, это говорило о том, что он готов стоять на своем до конца и ни за что не изменит своего решения. Потеря папахи при любых обстоятельствах была предвестием скорой гибели.

Как бы ни менялась мода, во многих азербайджанских домах до сих хранятся папахи, принадлежавшие представителям старшего поколения семьи. Даже если молодежь и не носит их сегодня, они все равно остаются символом чести и уважения к традициям. А сегодня символом такой папахи стала военная фуражка и каска азербайджанского солдата.

(Автор: Вугар Иманов)