Один из самых молодых шехидов – Вюсал с Ангельским лицом и душой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" представляем читателям Trend Life материал об одном из самых молодых шехидов второй Карабахской – Отечественной войны Вюсале Исмаилзаде.

Армянская агрессия против азербайджанского народа, продолжавшаяся на протяжении около 30 лет, сломала тысячи судеб, отняла светлую и радостную жизнь многим семьям. Дети войны – именно так можно назвать 18-19 летних юнцов, вчерашних школьников, которые как могли, приближали Победу. Не по годам повзрослевшим, хлебнувших горя полной чашей, может быть, слишком большой для такого возраста, ведь начало войны совпало для них с началом жизни, а для некоторых уже и не продолжится...

Вюсал родился 17 октября 2001 года в села Бузовна пригорода Баку, окончил школу №322, 23 октября 2019 года был призван в армию. Он всегда был жизнерадостным, любил читать книги, был большим патриотом, всегда приходил на помощь даже совсем незнакомым людям. Светлые души призваны творить добро, вбирая в себя чужую боль, через страдания и испытания они находят путь к свету - таких называют земными Ангелами. Порой, мы не всегда замечаем таких людей или не придаем особого значения, молча принимая их помощь. Сослуживцы вспоминают, что однажды когда Вюсал узнал, что одной женщине из Товуза необходима помощь в проведении операции, сразу же послал ей все свои сбережения – 37 манат. «Ей важнее, я обойдусь», - сказал Вюсал.

С первых дней Отечественной войны 27 сентября принимал участие в освобождении Джабраильского, Зангиланского и Физулинского районов, где 22 октября вместе с сослуживцами попал под ракетный обстрел, было очень много раненных. Когда прибыла машина, чтобы забрать раненных в военный госпиталь, мест не хватало. Истекая кровью (боковое осколочное ранение), он помогал своим боевым товарищам рассаживаться в автомобиле, а сам стал дожидаться следующей отправки. Несмотря, на неоднократные предложения отправиться в госпиталь, отвечал: «Моим друзьям важнее, я подожду». Он скончался от потери крови, когда уже на следующем автомобиле доезжал до госпиталя… Даже в самые последние минуты жизни он думал, как бы помочь другим людям…За пять дней до этого ему исполнилось 19 лет...Таким он и останется в нашей памяти.

Во время похорон на Аллее шехидов села Бузовна сотни жителей не могли сдержать слез…

А его учительница по азербайджанскому языку и литературе Айгюн Кязымова посвятила Вюсалу стихотворение «Ты возвысься над всеми нами, мой Шехид!»

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)