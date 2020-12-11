Величие этой Победы навеки останется в истории Азербайджанского государства! – кинорежиссёр из России

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел грандиозный военный парад, посвященный Победе в Отечественной войне. Азербайджан за 44 дня вернул свои земли, 28 лет бывшие под оккупацией. Надо признать, что это беспрецедентное событие в современной истории, поделился своим мыслями на своей странице в Facebook продюсер, кинорежиссер, сценарист из России, лауреат международных кинофестивалей, наш соотечественник Родион Исмаилов, сообщает Trend Life.

«Азербайджан – единственная страна, которая в XXI веке смогла вернуть свои оккупированные земли и восстановить территориальную целостность. И эта война показала, что в XXI веке все еще есть место для решения политических задач военным путем, и все еще существует понятие победы в войне. По улицам Баку, украшенным турецкими и азербайджанскими флагами, прошли почти три тысячи турецких и азербайджанских солдат, были представлены передовые виды вооружения, а также продемонстрирована часть военной техники, взятой азербайджанской армией в качестве военного трофея у разгромленных армянских ВС.

Этот Парад победы поставил точку в 44-дневной войне, которая завершилась победой Азербайджана и капитуляцией Армении. Теперь Азербайджану предстоит большая работа по восстановлению региона, поскольку Армения оставила после себя выжженную земли, разрушено все – города, поселки, деревни, памятники исторического и религиозного наследия, храмы всех конфессий. Азербайджан уже начал работу по восстановлению пострадавшей территории Карабаха и прилегающих освобождённых районов, но все это займет немало времени и потребует немало средств. Я поздравляю азербайджанцев всего мира с днем Великой Победы! Величие этой Победы навеки останется в истории Азербайджанского государства! Вечная память Героям, отдавшим жизнь за Родину!». – отметил Родин Исмаилов.

Родион Исмаилов родился 22 мая 1966 года в селе Кёхнагала Товузского района Азербайджана. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения по специальности кинорежиссёр. В 1997 году совместно с Александром Башировым организовал «Дебошир Фильм - Студию». С 1997 по 1999 год - генеральный директор данной студии. С 2000 по 2005 год - президент Санкт-Петербургского фонда «Независимое кино». С 2009 года режиссёр и продюсер в продюсерском центре «ДС Фильм». Документальные и художественные фильма режиссера были отмечены международными призами в России, Нидерланды, Египте, Италии, Китае, Казахстане, Австрии, Хорватии, Турции и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)