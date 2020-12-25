Эйюб Ягубов и дети посвящают песни Худаяру Юсифзаде, покорившего своим голосом и героизмом в Карабахской войне (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальных сетях представлены видео, посвященные 22-летнему прапорщику азербайджанской армии Худаяру Юсифзаде, который покорил всех исполнением композиции "Vətən yaxşıdır" на слова азербайджанского классика Алиаги Вахида. Это исполнение стало последним в жизни Худаяра. Через два дня, 22 октября, он стал шехидом в героической битве с армянскими агрессорами за освобождение поселка Агбенд Зангиланского района. За героизм воин был отмечен орденом "Azərbaycan Bayrağı" (Флаг Азербайджана) и медалью "Vətən Uğrunda" (За Родину), сообщает Trend Life.

Худаяр Юсифзаде родился в селе Газыгурдалы Бардинского района. Служил в рядах Государственной пограничной службы, затем продолжил службу в качестве прапорщика в Астаре. С начала второй Карабахской Отечественной войны принимал участие в боях за освобождение горного массива Муровдаг, Кельбаджара, Физули, Джабраила, Зангилана. По словам сослуживцев, Худаяр всегда поддерживал боевых товарищей, заряжая их своим позитивом. И по его лицу было видно, что это был очень светлый и добрый человек…

А исполнение Худаяром "Vətən yaxşıdır" настолько запало в душу людей, что они стали исполнять эту песню, делать виртуальные дуэты, инструментальные аранжировки, в память о нем созданы скульптурные произведения и художественные картины.

Очередное исполнение в память о шехиде представил народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов.

В сети также появилось новое видео исполнения Худаяра Юсифзаде песни "Джан Карабах" и "В горах прекрасен туман".

Дети посвящают памяти Худаяра Юсифзаде.

Отметим, что Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана взяло на себя обязательство построить дом для семьи шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде, которая в настоящее время арендует жилье.

(Автор: Вугар Иманов)