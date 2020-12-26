Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Алмаз Мустафаева

БАКУ /Trend Life/ - Скончалась известная азербайджанская актриса театра и кино, актриса Государственного театра юного зрителя, лауреат национальных премий, заслуженная актриса Азербайджана Алмаз Мустафаева, сообщили Trend Life в театре.

Актриса будет похоронена на Ясамальском кладбище.

Напомним, что актриса тяжело болела. В связи с обострением диабета в 2020 году была госпитализирована, находилась в коме, затем проходила лечение.

В январе 2020 года на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку было проведено торжественное мероприятие по случаю 70-летнего юбилея заслуженной артистки Азербайджана.

Первая роль Алмаз Мустафаевой в кино – это образ Сакины в культовой картине Алисаттара Атакишиева "Sehrli xalat" (Волшебный халат, 1964) принесла ей популярность. Тогда ей было всего 15 лет. Пройдя трехлетние курсы на киностудии "Азерфильм" у режиссера Джаннет Салимовой под руководством легендарного Адиля Искендерова, уже в 19 летнем возрасте стала работать помощником режиссера. В 1970 году была помощником режиссера в еще одном культовом фильме Тофига Тагизаде "Yeddi oğul istərəm..." (Семеро сыновей моих). С этого же года и по сей день работает в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. Интересно, что первые девять лет на сцене театра она играла в основном роли мальчиков – это были образы: Баладжа ("Mənim mehriban balam" (Мой веселый мальчик), Рамо ("Əlvida, Hindistan" (Прощай, Индия)), Эльдар ("Sehrli yaylıq" (Волшебный платок)), Садиг ("Mənim nəğməkar bibim" (Моя певучая тетя)), Ахмед ("Tamahkar" (Ненасытный)). Этому способствовал миниатюрный рост актрисы и большой талант. Причем, 6-летнего мальчика в "Mənim mehriban balam" она сыграла в возрасте 23 лет, что вошло в историю театрального искусства. За свою творческую жизнь сыграла в более десяти фильмах, среди которых "Лев ушел из дома", "Джаваншир", "Улыбка актрисы" и около тридцати спектаклях. Дети актрисы также работают в сфере театрального искусства: Мустафа Мустафаев – художник, Турал Мустафаев – режиссер. Ее супруг Вагиф Мустафаев в свое время был единственным художником–модельером в Азербайджане в сфере театра и кино.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Джани Бабаева)