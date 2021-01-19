Бакинский Славянский университет и Российский центр будут развивать международное сотрудничество

БАКУ /Trend Life/ - Состоялась рабочая встреча руководства Бакинского Славянского университета и Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров и ректор Бакинского Славянского университета, доктор филологических наук, профессор Нурлана Алиева обсудили вопросы развития международного сотрудничества в сфере образования и науки.

В Бакинском Славянском университете успешно функционируют различные культурно-образовательные центры, в том числе центры "Московская аудитория" и "Санкт-Петербург". Студенты и представители профессорско-преподавательского состава университета являются постоянными участниками совместных с Российским информационно-культурным центром в Баку мероприятий и проектов. Традиционно на площадке университета проходит торжественное награждение победителей и призеров Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе.

(Автор: Джани Бабаева)