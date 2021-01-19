История Реального училища города Шуша. Известные личности – преподаватели и выпускники, деятели культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - После освобождения города Шуша перед всем миром предстала печальная картина – многие архитектурные памятники были уничтожены во время 28-летней армянской оккупации. Среди них – Реальное училище, которое, как центр образования, где преподавали и были выпускниками известные личности, всегда было одним из символов не только города, но и всего Азербайджана и Южного Кавказа. Сегодня это здание стоит в руинах, но обязательно будет восстановлено нашим государством. До оккупации здесь был размещен филиал Азербайджанского педагогического института.

Представляем читателям Trend Life историю Реального училища города Шуша.

Здание Реального училища, которое открылось 20 сентября 1881 года, является памятником архитектуры конца ХIХ - начала ХХ века. Это было шестиклассное реальное училище, где занятия велись на русском языке.

Интересна предыстория создания Шушинского реального училища. Еще в 1830 году в Шуше была открыта уездная школа, ставшая первой русской школой в Карабахе и на азербайджанских землях в целом. В 1874 году Шушинская уездная школа была преобразована в трехклассную городскую школу. Педагогический коллектив учебного заведения состоял из выпускников Александровского педагогического института, что привело к значительному улучшению качества образования. Учителя родного языка и шариата набирались из представителей местной интеллигенции и духовенства. Здесь преподавали шариат, чтение и письмо, русский язык, счет, практическую геометрию, географию, историю, физику, рисование и черчение, музыку, гимнастику и даже шелководство.

В Шуше, которая была важным торговым центром региона, большое значение придавалось изучению французского языка. Поэтому для школы были выделены дополнительные средства. С 1878/79-го учебного года учебное заведение стало действовать как 4-классная городская школа, а количество учеников достигло около 400.

Шуша была не только колыбелью музыки и поэзии Азербайджана, но и становилась одним из центров образования. Открытие в городах и селах начальных народных школ усилило потребность в кадрах преподавателей. Поэтому при Шушинской городской школе были открыты педагогические курсы, где выпускники получали лицензию учителя начальных школ. Как видно, эта школа уже не могла полностью обеспечить значительно возросшую потребность в образовании.

Поэтому в 1874 году жители города обратились в Кавказский учебный округ с просьбой об открытии в Шуше классической прогимназии или же реального училища. Ранее подобные учебные заведения были созданы в Гяндже и Баку. Причем, в письме говорилось, что общественность города готова взять на себя годовые расходы в размере 7.500 рублей – значительной по тем временам сумме.

И еще. Традиционно в Шуше образование женщин имело домашний характер. 26 октября 1875 года при городском благотворительном обществе открылась женская школа Святой Нины. Новая школа ставила целью давать начальное образование девочкам независимо от национальности и вероисповедания. В учебный план были включены шариат, русский язык и грамматика, чтение и письмо на родном языке, счет, геометрия, общая география, история, чистописание, рисование, черчение, краеведение, рукоделие, пение, французский и немецкий языки, а также ведение домашнего хозяйства.

Наконец, в декабре 1880 года было принято решение об открытии в Шуше реального училища. Выпускники получали свидетельство о 6-классном образовании, но была еще возможность повысить уровень знаний в 7 классе – по окончании выдавался аттестат о начальном образовании и право продолжения обучения в вузах России и Европы. Шушинское реальное училище считалось образцовым просветительским центром своего времени, где особое внимание уделялось языкам и литературе. Если в первый учебный год в заведение поступило 159 учеников, был подготовительный и 3 основных класса, то в конце 19 века в училище обучалось уже 650 учеников, было 2 подготовительных и 5 основных классов.

Учебный процесс в реальных училищах, по сравнению с классическими гимназиями, был ближе к потребностям жизни, поскольку ученики также получали некоторые технические знания. Здесь преподавались математика, физика, природоведение, два иностранных языка, русский язык и литература, черчение и рисование, история, география.

Среди преподавателей училища были такие известные личности – уроженцы города Шуша, как педагог Мирза Салах бек Зохраббеков, актер и режиссер Юсиф бек Меликхагназаров, писатель, журналист, переводчик, издатель Гашим бек Везиров, а выпускниками – писатель, драматург, театральный и общественный деятель, классик национальной литературы Абдулрагим бек Хагвердиев, писатель, драматург, историк, фольклорист и политический деятель Юсиф Везир Чеменземинли, исполнитель мугама Хан Шушинский, общественно-политический деятель Гара бек Аливердиляр, педагоги Исмаил бек Сафибеков, Абдулали бек Мухтаров, Гасан бек Багирбеков, Мухтар бек Мурадов, Джаббар бек Велибеков, юрист Рустам бек Ахундов и другие.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)