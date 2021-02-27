Эта семья стала легендой! До последнего вздоха защищали свой дом от армянских агрессоров - звучит исполнение Худаяра Юсифзаде (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" подготовило очередной документальный фильм, посвященный Ходжалинскому геноциду, сообщили Trend Life в отделе социальных медиа и связей с общественность AzTV.

Фильм "Последний бой" повествует о защите своего дома ходжалинской семьей, состоявшей из трех человек, о самоотверженной борьбе против захватчиков. Борьба членов этой семьи, до последнего вздоха защищавшихся от врага в 1990-х, символизирует борьбу всего азербайджанского народа с армянскими агрессорами. В картине показано, как героически погибают в неравной схватке сначала отец, затем мать. Выживает лишь их единственный ребенок. Этот мальчик и все другие выжившие в Ходжалы дети дают клятву освободить Карабах, когда вырастут...

В фильме звучит песня "Vətən yaxşıdır" на слова Алиаги Вахида в исполнении шехида Отечественной войны Азербайджана Худаяра Юсифзаде (посмертно удостоен ордена "Флаг Азербайджана", медалей "За Отчизну" и "За освобождение Зангилана") .

Автор идеи фильма - Зия Ага, автор сценария - Ильгар Фахми, режиссер-постановщик - Вюсал Гаджи Гадир, оператор-постановщик - Анар Дадашев. В ролях - Азер Гасанов, Фархад Самими, Хураман Ниджат и Мухтар Бахшали. Фильм “Последний бой” будет показан по AzTV 27 февраля в 21:30.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, сотни человек были ранены, 1275 мирных жителей были взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, и об их судьбе ничего не известно.

(Автор: Вугар Иманов)