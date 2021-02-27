Дети, вынесенные когда-то из Ходжалы на руках матерей, вернулись солдатами на танках – проект Эртогрула Камалова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международной кампании "Справедливость для Ходжалы!" Азербайджанский государственный академический музыкальный театр при содействии министерства культуры представил видеоролик "Xocalı", посвященный светлой памяти жертв Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Режиссер видеопроекта – Эртогрул Камалов. Видеоролик повествует об ужасах Ходжалинской трагедии - о том, что пережили жители Ходжалы, о том, как матери с грудными детьми на руках шли через лес в морозную, снежную ночь. Прошли годы, и дети, вынесенные когда-то из Ходжалы на руках матерей, вернулись солдатами на танках. Они восстановили справедливость на поле боя!

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Джани Бабаева)