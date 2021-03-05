В Москве скончалась азербайджанская актриса Алла Ягизарова, которая снялась в фильме "Telefonçu qız" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве в возрасте 81 год ушла из жизни актриса и режиссер Алла Юсуфовна Ягизарова, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Алла Ягизарова родилась в Баку. Много лет посвятила работе в Азербайджанском театре юного зрителя. В 1962 году сыграла Джамилю в фильме Гасана Сеидбейли "Телефонистка" (Telefonçu qız). Окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского (ГИТИС) и режиссерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина. Заслуженный работник культуры России. В качестве руководителя детского театра, ставила спектакли в ДК Медик и Доме Офицеров в Одинцове. В последние годы жизни работала с детьми, была педагогом дополнительного образования объединения "Театрал", где готовила воспитанников к различным конкурсам. Ее двоюродный брат – актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Гаджи Мурад Ягизаров.

(Автор: Вугар Иманов)