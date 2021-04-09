Впервые представитель Азербайджана стал членом гильдии Chaîne des Rôtisseurs, созданной Людовиком IX Святым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые представитель Азербайджана, председатель национальной Гильдии кулинаров (Azerbaijan Chefs Guild), шеф-мастер международного класса Илькин Акберзаде принят в Гильдию гастрономов Chaîne des Rôtisseurs, сообщил Trend Life кулинар.

Илькин Акберзаде стал членом старейшего гастрономического сообщества в мире на торжественном мероприятии, которое прошло в пятизвездочном отеле Le Meridien Dubai в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Для меня большая честь достойно представлять Азербайджан на международной арене, пропагандировать национальную кухню, принимать участие в различных международных проектах в качества участника и члена жюри. Хочу подчеркнуть, что в гильдию невозможно вступить: она может только принять, и во всем мире к этому подходят крайне избирательно. Ведь это является в мире гастрономии знаком качества! И в данном случае он является знаком качества традиций азербайджанской кухни. С гордостью буду представлять национальную гастрономию в международной организации Chaîne des Rôtisseurs, представительство которой хотелось бы открыть в нашей стране", - сказал Trend Life Илькин Акберзаде.

Гильдия гастрономов Chaîne des Rôtisseurs была основана в 1248 году. Именно тогда Людовик IX Святой, король Франции, организовал корпорацию гастрономов, получившую свое название в честь поваров, которые занимались приготовлением дичи после королевской охоты. Эта корпорация получила королевское признание в 1610 году, а также свой герб уже в качестве Братства Гастрономов. В 1789 году, во время Французской революции, она прекратила свое существование. Chaîne des Rôtisseurs была возрождена лишь в 1950 году.

Гильдия объединяет гурманов, поваров, директоров и владельцев ресторанов и устраивает дегустации, мастер-классы, соревнования поваров, образцовые гала-ужины и другие мероприятия, призванные показать, что представляет собой настоящая высокая кухня. В наши дни она объединяет как профессиональных рестораторов и поваров, так и любителей высокой кухни. Ассоциация насчитывает около 25 тысяч членов почти в 70 странах мира.

Среди членов гильдии немало высокопоставленных персон, в том числе представителей королевских семей Европы.

(Автор: Вугар Иманов)