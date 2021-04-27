Скончался заслуженный артист Азербайджана Балоглан Ашрафов

БАКУ /Trend/ - На 70-ом году жизни скончался исполнитель народных песен, заслуженный артист Азербайджага Балоглан Ашрафов.

Как сообщает Trend, об этом написал в социальной сети поэт, литературовед, профессор Вугар Ахмед.

"Поговорил три часа назад. Он сказал, что Вугар, со мной все будет хорошо. Жаль. Аллах рехмет элясин", - написал он.

Отметим, что заслуженный артист некоторое время назад заразился коронавирусом и проходил лечение дома.