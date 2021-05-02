В Нидерландах выпущены почтовые марки "Амина Дильбази" и "Джовдет Гаджиев" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Нидерландах выпущены международные почтовые марки "Амина Дильбази" и "Джовдет Гаджиев" в честь известных деятелей культуры Азербайджана. Марки выпущены официальным национальным оператором почтовой связи Нидерландов PostNL в рамках проекта нашей соотечественницы, проживающей в Амстердаме, хореографа Салтанат Ревангызы под названием «Жемчужины Азербайджана».

"Законы Нидерландов позволяют частным лицам выпускать марки. Ранее были выпущены почтовые марки "Хары бюльбюль" в память о шехидах Карабахской войны, а также марки с произведениями всемирно известного художника Сакита Мамедова "Бахар гызы" и "Сибель". В рамках проекта я решила выпустить марки в честь моего учителя, королевы азербайджанского танца Амины Дильбази и одного из основоположников азербайджанского симфонизма, композитора Джовдета Гаджиева. Хотелось бы отметить, что марки уже используются PostNL и даже достигли США. Первый перелет через океан успешно завершен (смеется). Почтовая марка не только знак почтовой оплаты, но и мощное средство пропаганды культурных ценностей страны", – сказала Trend Life автор проекта.

Салтанат Ревангызы родилась в Баку. С детства занималась танцами, выступала в ансамблях «Джуджалярим» и «Чинар», училась в Хореографическом училище у легендарной танцовщицы и хореографа, народной артистки Азербайджана Амины Дильбази, выступала в составе ансамбля «Нур» народной артистки Нисы Гасымовой. В 1992 году с красным дипломом окончила Азербайджанский институт искусств. Салтанат Ревангызы – одна из первых артисток независимого Азербайджана, которая стала выступать в Государственном театре Анкары (Турция). В 2004 году вышла замуж за профессионального футболиста, живет и работает в Нидерландах, принимает активное участие в деятельности азербайджанской диаспоры. Преподает азербайджанские, восточные и латиноамериканские танцы, является постановщиком хореографических номеров в различных проектах.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)