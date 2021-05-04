Гитарист легендарного ансамбля "Гая" Адиль Гадиров скончался от коронавируса (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На 66-м году жизни от коронавируса скончался гитарист легендарного ансамбля "Гая", музыкант, педагог, художник и поэт Адиль Гадиров, сообщил Trend Life вокалист "Гая", народный артист Джаван Зейналлы.

"Гая" (азерб. «Qaya») - известный азербайджанский вокальный квартет в составе руководителя ансамбля Теймура Мирзоева, Арифа Гаджиева, Льва Елисаветского и Рауфа Бабаева, выступавший в 1960-80-х годах. Исполнял песни на азербайджанском, испанском, польском, русском и английском языках. На большую сцену "Гая" пришёл в 1961 году, когда Рауф Гаджиев пригласил музыкантов работать в Азербайджанский государственный эстрадный оркестр. В 1972 году получил статус государственного ансамбля. В различные годы в состав входили Джаван Зейналлы, Аббас Ахмед, Рауф Алиев и другие. В 1985 году при "Гая" создаётся джазовый оркестр, и "Гая" получает название Эстрадно-симфонического государственного ансамбля песни. Через некоторое время при ансамбле появляется рок-группа "Талисман". В начале 2000 прекращает деятельность. Позднее был преобразован в Азербайджанский государственный ансамбль "Гая". В 2009 году Детский вокальный ансамбль "Бяри бах" под руководством солиста Рауфа Бабаева получает официальный статус Государственного джазового ансамбля "Гая". С "Гая" работали такие композиторы, как Тофиг Кулиев, Фикрет Амиров, Рауф Гаджиев, Васиф Адыгёзалов, Фарадж Гараев, Тофиг Бабаев и другие.

Аллах рехмет элясин!

(Автор: Вугар Иманов)