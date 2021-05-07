БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане проходит олимпиада по русскому языку, посвященная Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В рамках Года Низами Гянджеви в Азербайджане проводится олимпиада – просветительское мероприятие, способствующее привлечению русскоязычных детей к изучению жизни и творчества великого поэта и мыслителя. Участники олимпиады - учащиеся VII - IX классов школ с обучением на русском языке. В настоящее время проводится второй этап олимпиады, в рамках которого одной тысяче победителей первого этапа предложено представить жюри свои видеоэссе на тему "Идеи мультикультурализма на примере поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц".

"Выдающийся представитель мировой литературы, гениальный азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви является одной из уникальных личностей, открывших новую страницу в летописи художественной мысли человечества. Яркое наследие великого мастера, превратившееся в неотъемлемую часть духовности азербайджанского народа, на протяжении многих веков занимает достойное место в сокровищнице неповторимых культурных ценностей", - говорится в сообщении.

Организаторы олимпиады - представительство Россотрудничества в Азербайджане, министерство образования, Национальная академия наук и Азербайджанский университет языков. Она проводится при поддержке посольства РФ в Баку, Банка ВТБ-Азербайджан, Научно-исследовательской лаборатории "Центр россиеведения" при Азербайджанском университете языков, Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)