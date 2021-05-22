БАКУ /Trend Life/ - Ушёл в Вечность Великий… Таир… Друг и Учитель…Свидетель Эпохи… Невероятный и удивительно тонкий. Изучавший мир каждой своей картиной, "пробуя на вкус" его многообразие каждым движением кисти. И хоть, как он утверждал, "работы настоящего художника оцениваются через 500 лет", для его Таланта не нужен был столь длинный отрезок времени. Признанный классик, продемонстрировавший то, какой нежностью может обладать "суровый стиль". Умевший выплёскивать на холсты страстность палитры. Бесконечно влюблённый в Жизнь...

Об этом сказал Trend Life в память об ушедшем накануне из жизни выдающемся художнике Таире Салахове директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев.

"Дышать искусством, жить им, органично в нём существовать, искать иные пути выражения чувств на холсте и не бояться нового. Сумевший создать свою личную Вселенную живописи и щедро делившийся её красотой. Это – Салахов. Суровая правда труда нефтяников и нежность пейзажей родного края. Признание в любви каждой стране, где случалось путешествовать, и безусловная верность Азербайджану. Графика и масштабные театральные декорации. Это – Салахов", - сказал директор музея.

Он отметил, что с портретов Таира Салахова смотрят на нас выдающиеся и известные люди, простые обыватели и родные художнику люди.

"Каждый образ несёт глубину человеческого бытия и отражает внутреннюю суть. И это тоже Салахов! Которого всегда волновала судьба отдельного человека, и гимн которому, вне зависимости от статустности, он воспевал своими работами. Заключивший философию стремления к познанию себя в координатах мироздания работой «Тебе, человечество!», перешагнув сакральное 33-летие в назидание будущим поколениям… "Надо много знать, жить с открытым сердцем и уметь чувствовать чужую душу – в беде, радости или в упоении любимым делом", – говорил Мастер. И, на мой взгляд, это слова Завещания тем, кому оставляет удивительный мир живописи непостижимый своим скромным величием и продолжающий жить в своих работах ТАИР САЛАХОВ", – добавил Чингиз Фарзалиев.

Напомним, что 21 мая 2021 года на 93-м году жизни скончался выдающийся представитель азербайджанского изобразительного искусства, всемирно известный художник, вице-президент Российской академии художеств, почетный президент Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, Азербайджана и России, обладатель высоких государственных наград, в числе которых ордена Азербайджана - "Гейдар Алиев", "Независимость", "Труд", "Сын Отечества", народный художник СССР, Азербайджана, России Таир Салахов.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Почётный член более двадцати престижных зарубежных академий и творческих организаций, почётный гражданин ряда зарубежных городов. Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств и Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджанской Республики. Один из основоположников "сурового стиля" в живописи. Работы мастера кисти хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Будучи искусным театральным художником, он также создал яркие декорации для сценических произведений, его работы воплощены в коврах. Произведения мастера кисти входят в Золотой фонд национального искусства и внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру.

(Автор: Вугар Иманов)