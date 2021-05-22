Внук Таира Салахова о своем прославленном деде: Он был крепостью, которую никто и никогда не мог захватить и удержать

БАКУ /Trend Life/ - Внук выдающегося азербайджанского художника Таира Салахова, сын художницы и галеристки Айдан Салаховой, художник, архитектор и скульптор Кайхан Салахов в соцсети поделился воспоминаниями о своем деде, сообщает Trend Life.

"Таир Салахов был воином, который никогда ни перед кем не пресмыкался. Крепостью, которую никто никогда не мог захватить и удержать. Жалкие попытки совершать набеги всегда оборачивались поражением противника. В конце концов со временем пришло понимание, что ни штурмом, ни подкупом эту Салаховскую территорию захватить невозможно, и она будет продолжать свою экспансию, несмотря ни на что. Все, кто имел с ним дипломатичные связи, лишь только обогащались. Те, кто терял Таира Салахова как друга и полезного союзника, лишь только испытывали сожаление, осознавая, что они встретились лицом к лицу с воином, которого не могут победить. Он научил меня всему, что мне нужно знать, чтобы достигнуть поставленных целей и продолжить расширение наследия моей семьи", - написал Кайхан Салахов.

21 мая на 93-м году жизни скончался выдающийся представитель азербайджанского изобразительного искусства, всемирно известный художник, вице-президент Российской академии художеств, почетный президент Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, Азербайджана и России, обладатель высоких государственных наград, в числе которых ордена Азербайджана - "Гейдар Алиев", "Независимость", "Труд", "Сын Отечества", народный художник СССР, Азербайджана и России Таир Салахов.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку, являлся выпускником Художественного училища имени Азима Азимзаде, Московского государственного академического художественного института имени В.И.Сурикова, почетным членом более 20 престижных зарубежных академий и творческих организаций, почетным гражданином ряда городов. Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств и Московском государственном академическом художественном институте имени В.И.Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни страны, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджанской Республики.

Таир Салахов - один из основоположников "сурового стиля" в живописи. Работы мастер кисти хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Будучи искусным театральным художником, он также создал яркие декорации для спектаклей. Произведения мастера кисти внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)