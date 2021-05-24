Вы и Ваш мозг: Кто в доме хозяин?

Социум 24 мая 2021 11:43 (UTC+04:00)
Вы и Ваш мозг: Кто в доме хозяин?

БАКУ /Trend Life/

Заместитель генерального директора АМИ Trend Джамиля Оджагова

Здравствуй, дорогой! Как же давно мы не общались! Скучаю…Хотелось бы поговорить, поделиться своими мыслями и тревогами, порадовать хорошими новостями, поплакать на твоем плече…Все как-то не получалось. И тут, вдруг, мой израненный мозг скомандовал – напиши ему…

Вот скажи мне, родной, с тобой такое случается? - Неделями, месяцами ты не можешь найти ответа на мучающий тебя вопрос, и тут, о чудо, этот ответ сам сваливается на тебя, без чьей-либо помощи ты вдруг совершенно точно знаешь решение данной проблемы, ты уверен, что это нужно сделать так и только так.

А знаешь, я годами мучилась над одним вопросом, это словно неразрешаемая загадка была, и вдруг, из глубины моего сознания вылетела подсказка, и все оказалось предельно ясно и просто. Мозг словно прятал эту подсказку, и выдал ее в самый неожиданный момент. Что ты скажешь на все это? Это и есть озарение? Так называемый инсайт? И когда он происходит? Неужели для этого яблоко должно упасть на голову как Ньютону, или словно Архимед ты должен погрузиться в ванну, а может это чудо снизойдет на тебя во сне, даже если ты не Менделеев? Что ты обо всем этом думаешь? Поделись своими мыслями, Читатель…

Пока ты размышляешь над моим предложением, и вспоминаешь свои истории, я выслушала мнение по этому поводу своих друзей, среди которых и коллеги…

- Иногда наш мозг совершает действительно чудеса. Я поссорилась со своим очень родным мне другом. Ссора была слишком болезненная для меня, и она была навсегда…Как-то, спустя год после нашего расставания, я готовилась к поездке, был куплен билет. И в тот день, по дороге в аэропорт, я совершенно точно знала, что увижу его там. Не знаю почему, но знала. Когда я регистрировалась на рейс, мне казалось, что стоит повернуть голову, и он окажется совсем рядом, в этой же очереди…прошло минут пять, я шла к нужному мне гейту, а он… он шел навстречу. Мы прошли мимо друг друга, как незнакомцы, я увидела удивление на его лице, мое же ничего не выражало, он, наверное, и это заметил… но ведь ему было невдомек, как четко мой мозг утром сигнализировал об этой встрече…и я психологически была к ней готова….Дело ведь не в том, что мы встретились в аэропорту, таких случайных встреч со своими знакомыми у кого из нас не бывает, даже в других городах… Вся фишка в том, что проснувшись поутру, мой мозг поставил меня перед фактом – ты его увидишь …

Предвидение, как и телепатию, принято считать паранормальной частью нашей биологической природы…Может, когда-нибудь наука и сможет объяснить эти загадочные феномены нашего сознания, но пока можно лишь утверждать, что телепатические способности часто возникают между людьми с сильной эмоциональной связью, и даже на расстоянии эти способности не слабеют ….

- И со мной происходили подобные вещи… Вот знаешь, например, как я пришла в журналистику? Это совершенно неожиданное для меня же решение буквально свалилось мне на голову, словно четкая установка, и точно так же на мою голову свалился и результат задуманного – все произошло в течение 2-3 дней…Ты представляешь, люди годами мечтают, идут по намеченному пути, учатся для этого, а я, без специального образования, просидев дома по уходу за ребенком довольно длительное время, захотела, и у меня все получилось. Когда я зашла в редакцию газеты, меня попросили написать на пробу пера что-то…Я даже и не думала долго, я совершенно точно осознала, о чем буду писать. Эта история, насколько мистическая, настолько и подлинная, произошла в семье моего супруга, мы старались ее никому не рассказывать, словно боялись что она утратит свою силу, свое таинство и прочее… Я написала. Более того, я и не скрыла от читателя, что все это случилось в семье супруга. На следующий день меня пригласили в редакцию и сделали предложение войти в их штат…Первый опубликованный в газете мой материал был этот. Эта совершенно неправдоподобная, но реальная история изменила всю мою жизнь, она зеленым светом указала мне мой путь. Как сложилась моя журналистская карьера, ты ведь знаешь…

Так что же такое мысль? Откуда она берется? Мы не можем представить, как она выглядит, не ощущаем ее ни одним из органов чувств. Но некоторые исследователи наделяют ее невероятной властью. И все же ученые не могут объяснить ряд феноменов, со многими из которых сталкивался практически каждый из нас. Да и вообще, даже видные нейрохирурги, а кому, как ни им знать всю подноготную мозга, заявляют – мозг, и его связь с мыслью - это тайна за семью печатями. Владеет этой тайной вероятно лишь Творец …

И даже Наталья Петровна Бехтерева, крупный исследователь мозга, доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель Института мозга человека РАН, академик АН СССР, лауреат Государственной премии СССР, очень интересовалась тайной «феномена озарения» - получение готовой формулировки «как бы ниоткуда». И неспроста: ей и самой случалось быть озаренной благодатной искрой «идеи ниоткуда», которая реализовывалась в живую научную мысль.

Она не отрицала не объяснимые пока явления, связанные с человеческим мозгом, и даже посвятила им главу "Зазеркалье" в своей научно-популярной

книге "Магия мозга и лабиринты жизни". Кстати, она верила, что тело без души не живет, и что биологическая смерть не обязательно ведет к смерти души. В этой книге она затрагивает и другие вопросы, на которые у науки пока нет ответа, например, феномен «выхода из тела и наблюдения со стороны», - его описывали женщины-роженицы и люди, пережившие клиническую смерть.

Также она и не скрывала, что ее очень интересовала ясновидящая Ванга, благодаря которой ученая начала понимать - существуют люди, способные видеть будущее. При первой встрече прорицательница неожиданно рассказала Наталье Петровне, что у ее мамы была болезнь Паркинсона. Это настолько поразило исследовательницу, что недоверие к болгарской ясновидящей сменилось живым интересом. «Чем больше проходит времени, тем сильнее я убеждаюсь в том, что имела дело с уникальным явлением ясновидения. Я потом встречала множество людей, претендующих на обладание этим даром. Но ничего общего с Вангой они не имели. Пример Ванги абсолютным образом убедил меня в том, что существует явление контакта с умершими», — рассказывала Бехтерева.

Что есть гений, безумство, интуиция, сновидения, зависит ли от мозга любовь - свыше пятидесяти лет Бехтерева посвятила изучению "самого непознанного объекта во Вселенной". Да, она, ученый с мировым именем, не боялась обрушения на нее критики со стороны коллег и признавалась, что мозг – это огромная тайна, и что он способен выдавать лишь простейшие мысли. Смелость – это у нее генетически… (Ведь она была внучкой того самого знаменитого Бехтерева, который не побоялся как-то объявить, что у Сталина паранойя, а у вождя Ленина был сифилис мозга.)

А вот Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Джон Эклс так вообще считал, что мозг «не производит» мысли, а лишь воспринимает их извне.

Но постойте…. Где же в таком случае рождаются теории, гипотезы, открытия? Молчание…

Если выясняется, что мозг идиота весит больше, чем мозг вождя пролетариата, значит вес серого вещества и широта ума слабо связаны…

- А вот меня очень волнует тема вещих снов….Знаете, это даже страшно. Вот как вы объясните то, что каждый раз, прежде, чем заболеет кто-то из моей семьи, я вижу во сне сырое мясо. Увижу его, и знаю - болезнь идет к нам…

Мне не под силу ответить на этот вопрос… Если уж сами врачи утверждают, что они, эти вещие сны, бывают на самом деле, но их невозможно воспроизвести в лаборатории, поэтому «говорить о них с научной точки зрения мы не имеем права».

Итак, мозг- тайна. Но совершенно точно, что нет ничего, что на мозг бы не влияло. Курите ли вы сейчас сигарету или подсели на наркотики, употребляете ли виски или фруктовые соки, читаете научную литературу или весь день в играх за компьютером, радуетесь жизни или, наоборот, пребываете в глубокой депрессии – все эти обстоятельства влияют на ваш мозг. Но при этом, придется огорчить вас фактом - управлять нами удается все-таки ему, решения за нас принимает лишь он, потому что и хозяин в доме он — мозг…

Чем больше пытаешься разобраться, тем больше вопросов, настолько все сложно. И, конечно, разговор на эту тему с читателем может проходить на популярном уровне, поскольку мы можем поделиться лишь sensu stricto , то есть знаниями для широких кругов, а не специалистов.

Вопросы, вопросы, вопросы…они не заканчиваются…Вот скажите, почему вы так много знаете, а вот он, нервно курящий в сторонке, равнодушен ко всему новому, почему она так легко запоминает услышанное и увиденное, и также легко воспроизводит эти знания при надобности, а остальным необходимо потратить уйму времени, чтобы усвоить ничтожную информацию? Где находится наше сознание, в какой части тела? А еще, наша душа – где обитает она - мозг? Сердце?

Меня осенило - рассуждать обо всем этом, и не обратиться к любимому мной публицисту Рене Мир-Касимовой Фель, как можно? Да, она не специалист в области мозга. Она вообще не врач. Она просто всего лишь обладатель наверняка необъятного мозга – сфера ее познаний в области истории, мистики, литературы, искусства поражает, она знает на удивление много о многом. Где прячется весь этот объем информации, как получается, что у нее такая мгновенная реакция на все происходящее в мире - не успеешь оглянуться, и вот у автора новая публикация?…

- Если бы мы знали, как ответить на вопросы: что такое мозг и душа, то, наверное, мы были бы самыми несчастными людьми. Это мое мнение.

Есть вещи, которые запрограммированы так, чтобы мы не знали о них точно, но постоянно блуждали бы вокруг этих понятий с целью найти ответ. Ведь только в поиске, на мой взгляд , заключается истинный подъем, или истинное развитие. Представьте, что мы добились всего, чего хотим или нашли все ответы на обуревающие нас вопросы...И что? По мне- все кончено: надежда, радость познания, счастье обладания.

Я субъективна, как каждый из нас. И это всего лишь мое мнение.

Может, и есть великие ученые, достойные исследователи, которые занимаются тайнами мозга. И правильно делают. Это и есть их путь. Благодаря этим их исследованиям люди научились излечивать многие болезни и недуги, и мы благодарны им до невозможности.

Но я все равно уверена, что если взять за идеал постулат, что мы созданы по образу и подобию Всевышнего, то для меня это означает ровно следующее: Мы никогда не постигнем тайну мозга, его взаимодействия с таинственным понятием «душа» и играми этих двух субстанций.

Однако, для себя я давно решила, свой мозг я буду изучать всегда.

И кстати, я не уверена, что я могу раздробить разумное и духовное на два лагеря. А может мой мозг и есть моя душа? Я не знаю...

Я ищу, но если честно, не хочу найти точный ответ. Я предпочитаю отдаваться на милость этих двоих, просто учиться слушать их и верить в чудотворную силу этого альянса.

И да, я верю в чудеса, я переживала и переживаю их часто, я знаю семейные истории, которые доказывают, что все чудесное - это наше обыденное. Так всегда меня учили дома.

Позволю себе использовать отрывок из своего же рассказа об Игнасио Лойола, напечатанном когда-то в нескольких изданиях:

«Mалодоступные человеческому разуму явления, именуемые чудесами, витают над головами только тех, кто способен поверить в них и прислушаться к знакам, подаваемым небесными светилами, внутренним голосом, криками птиц, сновидениями и вообще, всем тем, что запрограммировано, невзирая на представления невежд...»

Перечитала и подумала, что мне захотелось бы исправить некоторые из своих же постулатов сегодня. Объясню. Кто- то сказал, что единственное правдивое и настоящее - это то, о чем мы думаем в настоящее время...

Интересно, но тоже спорно. И все, же. И сновидения, и предчувствия, и внезапное озарение, и чудесные открытия, и страшные душевные мучения , и кошмарные злодеяния, и пагубные идеи - все это продукт НАШЕГО мозга.

Иногда во благо, иногда во зло. И понять, почему и как происходит та или иная работа в этом органе, на мой взгляд, невозможно. Как невозможно полное изучение душевных болезней, которые некоторая часть врачей считает не болезнью, а особенностью.

Что такое мозг и душа? Этот вопрос для меня входит в разряд нерешаемых, вечных и риторических.

Но поиск обязан продолжаться. Хотя я рада, что человечество задумано так, чтобы вечно искать, но не находить.

Может, в этом и есть залог нашего существования…

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