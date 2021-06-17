Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Хорватией (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с послом Хорватии в стране Бранко Зебичем, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.
На встрече министр культуры Анар Керимов отметил, что дружественные отношения между Азербайджаном и Хорватией заложили прекрасную основу для установления плодотворного сотрудничества во многих сферах, в том числе и в расширении связей в области культуры.
Касаясь вопроса дальнейшего укрепления культурных связей между двумя странами, Керимов подчеркнул важность использования опыта Хорватии в восстановлении культурного наследия, а также отметил значение обмена опытом в библиотечном и музейном деле, работе с молодежью и других областях культуры.
В свою очередь посол Хорватии Бранко Зебич выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами, подчеркнул важность подобных встреч для реализации совместной деятельности в сфере культуры между странами, а также выразил надежду на дальнейшее расширение культурных связей.
На встрече также состоялось обсуждение дальнейших перспектив культурного сотрудничества двух стран.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)