Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Хорватией (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с послом Хорватии в стране Бранко Зебичем, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

На встрече министр культуры Анар Керимов отметил, что дружественные отношения между Азербайджаном и Хорватией заложили прекрасную основу для установления плодотворного сотрудничества во многих сферах, в том числе и в расширении связей в области культуры.

Касаясь вопроса дальнейшего укрепления культурных связей между двумя странами, Керимов подчеркнул важность использования опыта Хорватии в восстановлении культурного наследия, а также отметил значение обмена опытом в библиотечном и музейном деле, работе с молодежью и других областях культуры.

В свою очередь посол Хорватии Бранко Зебич выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами, подчеркнул важность подобных встреч для реализации совместной деятельности в сфере культуры между странами, а также выразил надежду на дальнейшее расширение культурных связей.

На встрече также состоялось обсуждение дальнейших перспектив культурного сотрудничества двух стран.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)