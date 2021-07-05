Скончался известный российский режиссер, уроженец Баку Владимир Меньшов

БАКУ /Trend Life/ - Советский и российский режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни", - говорится в сообщении. Киноконцерн сообщил, что артист умер из-за последствий, вызванных коронавирусом.

Коллектив "Мосфильма" выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссера. "Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - отмечается в сообщении.

Владимир Валентинович Меньшов (17 сентября 1939, Баку - 5 июля 2021, Москва) - советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит» (1981). Являлся членом попечительского совета ВГИКа, членом правления «Мосфильма», членом Союза кинематографистов РФ. В декабре 2010 года избран председателем Общественного совета при ФСИН России. Как актер, режисер и продюсссер принимал участие в более ста проектах.

(Автор: Вугар Иманов)